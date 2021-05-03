Продажи смартфонов Realme новой линейки Q3 превысили 50 тысяч устройств

Пекин, 3 мая. Компания Realme со старта продаж реализовала больше 50 тысяч смартфонов новой серии Q3.

Китайский производитель Realme реализовал более 50 тысяч аппаратов новой линейки Q3. Устройства способны поддерживать стандарт мобильной связи пятого поколения.

В линейке предоставлены три модели — Realme Q3 5G, Q3 Pro 5G и Q3i 5G. Самым дешевым смартфоном является Realme Q3i 5G. Устройство работает на операционной системе Android 11 и оснащено батареей емкостью 5000 миллиампер-часов, 48-мегапиксельной камерой и 90-герцовым экраном. Цена гаджета составляет 150 долларов.

Смартфон Realme Q3 5G имеет процессор Qualcomm Snapdragon 750G, основную 48-мегапиксельную камеру и 120-герцовый дисплей. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 миллиампер-часов, а приобрести его можно за 200 долларов.

Самым дорогим представителем линейки является Realme Q3 Pro 5G. За него придется выложить 245 долларов. Устройство имеет процессор MediaTek Dimensity 1100 с 8 гигабайтами оперативной памяти. Гаджет также оснащен 120-герцовым экраном, основной 64-мегапиксельной камерой и 30-ваттной зарядкой.

Ранее сообщалось о дате выхода смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra на европейском рынке. Флагманский смартфон появится в магазинах Нидерландов 11 мая. Сейчас устройство могут приобрести жители Китая, Малайзии и Индии. В этих странах аппарат продается от 935 долларов.