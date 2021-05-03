Почему не воскресили: Украинцы недовольны реабилитацией бандеровца

Киев, 3 мая. Член Национальной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий Владимир Бирчак заявил, что последний расстрелянный в СССР бандеровец был реабилитирован. Соцсети возмущены.

Жители Украины остались крайне недовольны этим решением. Они считают, что в таких случаях жизнь на Украине больше напоминает оккупацию нацистами, чем свободное и независимое государство. Об этом сообщает Regnum.

«А памятник не забыли поставить? Еще причислить к лику святых его нужно», — иронизирует Татьяна В.

Другая украинка считает, что власти Украины слишком рано остановились. Она с сарказмом отмечает, что бандеровца надо было реанимировать.

«Почему только реабилитировали? Почему не эксгумировали, не реанимировали и не воскресили? Почему украинский институт национального беспамятства им. Геббельса не довел свою работу до конца?» — интересуется Сара Г.

Еще один из комментаторов пытается понять, не стала ли Украина снова оккупированной. Сначала в центре Киева маршируют нацисты, теперь реабилитируют бандеровцев.

«Чего и следовало ожидать от потомков фашистов, которые убивали братьев-славян», — написал Павел Т.

Ранее журналист и политический обозреватель Владимир Корнилов рассказал, что Украина в последние годы пережила «бандеризацию».