Представитель ООН объяснил бездействие Украины в отношении событий в Одессе

Одесса, 3 мая. Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер считает, что в события 2 мая 2014 года в Одессе не расследованы из-за отсутствия политической воли.

Прошло семь лет после того как в Одессе в результате столкновений погибло 48 человек. В них участвовали жители Украины, которые имели разные политические взгляды на ситуацию в стране. По мнению Богнер, трагедия произошла по двум причинам: насилие обеих сторон и халатность милиции. Лица, действия которых привели к гибели людей, должны быть привлечены к ответственности, но до сих пор этого не произошло. Об этом сообщает «ИноСМИ».

«Когда власть не расследует нарушения прав человека, люди вынуждены искать справедливости другими путями», — отмечает представитель ООН.

Она напомнила, что Европейский суд по правам человека, рассматривая протесты на Майдане, признал вину украинских властей в нарушении их обязательств по расследованию и привлечению ответственных за те события лиц. Матильда считает, что только правда может помочь установить перемирие.

«Судебные процессы не двигаются вперед, преимущественно, в связи с отсутствием политической воли. Аргументы о сложности дела или проблемах с привлечением пострадавших к участию в судебных заседаниях не могут служить оправданием через семь лет после событий», — подчеркивает Богнер.

Напомним, сегодня одесситы возложили цветы в память о погибших в Доме профсоюзов. Среди тех, кто пришел на мероприятие, были и украинские политики.