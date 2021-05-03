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Американцы раскритиковали власти США за закон, запрещающий удалять политиков из соцсетей

Общество
Американцы раскритиковали власти США за закон, запрещающий удалять политиков из соцсетей
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com

Таллахасси, 3 мая. В штате Флорида приняли законопроект, который запрещает владельцам соцсетей удалять аккаунты политиков. В случае нарушения закона может быть наложен штраф до 250 тыс. долларов.

Однако граждане США неоднозначно восприняли это нововведение. По их мнению, эта идея обречена на провал по ряду причин. Об этом сообщает Regnum.

«Удачи с этой идеей. Все платформы соцсетей находятся в частной собственности и используются по всему миру, и у Флориды нет никакой юрисдикции, чтобы даже попробовать ее осуществить. Идиотизм», — отметил @Jupe511.

Многие комментаторы высказались против законопроекта. Они считают, что политики, когда регистрировали свои аккаунты в соцсетях, сами подписались на правила этих платформ.

«Никто не принуждал вас вступать, а когда вы регистрировались, вы согласились с правилами», — подчеркнул «@albiegf13.

Один из пользователей заявил, что необходимо вводить новый закон. Он должен предусматривать штрафы для политиков, злоупотребляющих своим положением в соцсетях.

«Я не понимаю. У этих сайтов есть правила, они что, хотят дать возможность политикам нести чушь, нарушать правила, чтобы их при этом не банили?» — спрашивает @TheGrumpasaurus.

Ранее эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян в интервью для Федерального агентства новостей рассказал о реакции владельцев соцсети Twitter на ультиматум Роскомнадзора.

сша twitter флорида соцсети
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