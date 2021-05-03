Нарколог рассказал, как не допустить алкогольного отравления в праздники

Москва, 3 мая. Врач-нарколог Игорь Никифоров рассказал, как удержаться от чрезмерного употребления алкогольных напитков и не допустить алкогольного отравления в майские праздники.

Профессор, доктор медицинских наук, врач-нарколог Игорь Никифоров считает, что если в майские праздники людям нечем заняться, есть риск того, что они станут злоупотреблять алкоголем. Специалист предупредил, что употребление в течение короткого времени большого количества спиртного чревато серьезными последствиями для организма и внутренних органов.

«Острый алкогольный гепатит — это воспалительный процесс в печени, когда человек перепил. Печень не справляется с таким наплывом алкоголя, в итоге начинается воспалительный процесс. Он может быть достаточно острым с повышением температуры. Острый гепатит может привести к самым печальным последствиям вплоть до летального исхода. Кроме того, там рядом находится поджелудочная железа, как правило, она тоже начинает страдать, и можно заработать острый панкреатит», — сообщил в интервью радио Sputnik Никифоров.

Чтобы не уйти в праздничный запой, врач советует воздерживаться от излишне долгих застолий с обильными возлияниями. Садясь за стол, не следует превышать индивидуальную норму употребления алкоголя, подчеркнул нарколог.

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Не страдающий алкоголизмом человек может определить норму алкоголя по тому, что он вошел в состояние алкогольного опьянения. Если человек пьянеет от бокала вина, но пьет два-три из-за праздников, это уже ненормально, уточнил Никифоров.

Проводить за столом все праздники нельзя. Нужно постараться заняться видами деятельности, которые доставляют удовольствие, приятны и интересны, советует врач.

Перебравшим со спиртным необходима детоксикация, которая, прежде всего, заключается в промывании желудка. Нужно выпить литр воды, добавив немного марганцовки, после чего вызвать у себя рвоту. Сделать это нужно «раза два-три». Затем следует принимать в течение дня не меньше трех литров жидкости. Можно использовать в качестве питания кисломолочные продукты, например, кефир, порекомендовал Никифоров.

Ранее ученые из Дании и США после исследований на крысах и добровольцах разработали «антипохмельную» диету. Продукты при таком виде питании должны содержать большое количество жиров, умеренное количество белков и мало углеводов.