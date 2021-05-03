Несовершеннолетний велосипедист получил тяжелые травмы при ДТП под Петербургом

Санкт-Петербург, 3 мая. Автомобиль сбил юного велосипедиста в субботу вечером в Ломоносовском районе Ленинградской области, информирует региональный главк МВД.

Инцидент произошел 1 мая в 22:45 на трассе Новый Петергоф — Низино — Сашино. 43-летний водитель внедорожника Ford Expedition направлялся от Петергофа к поселку Низино.

Согласно данным МВД, мужчина совершил наезд на 17-летнего велосипедиста. Тот ехал по прилегающей территории в темное время суток. На велосипеде не было светоотражателей. Сотрудники полиции сейчас проводят проверку по факту инцидента.

Молодого человека доставили в тяжелом состоянии в больницу. У него были зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые переломы, компрессионный перелом позвоночника, закрытые переломы таза и ребер, а также тупая травма живота.

Накануне водитель легковушки погиб при ДТП с фургоном в Ленинградской области. Инцидент случился в Кировском районе Ленобласти.

Накануне стало известно, что в Петербурге стартует летний туристический сезон. Об этом информирует RT.