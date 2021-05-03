Пьяный житель Смоленска выпал из окна квартиры на пятом этаже

Смоленск, 3 мая. Нетрезвый житель Смоленска вывалился из окна многоэтажного дома. Он остался жив, несмотря на высоту падения в пять этажей.

Инцидент произошел в микрорайоне Королевка около дома №17. Согласно данным пресс-службы регионального управления МВД, пострадавшим оказался 30-летний мужчина. От него сильно пахло крепким спиртным. В настоящее время россиянин находится в местной больнице.

Ранее стало известно о смерти рабочего в Екатеринбурге. Он упал уже с 16 этажа строительного объекта. По информации полиции, уроженец Таджикистана сорвался с мостика во время уборки строительной площадки. Возбуждено уголовное дело.