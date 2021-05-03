Живодеры растерзали несколько котят в Тверской области

Вышний Волочек, 3 мая. В Вышнем Волочке в заброшенном доме живодеры повесили котят.

Информацией о происшествии поделилась Инициативная группа по защите животных Твери.

В заброшенном доме, который находится напротив типографии, дети обнаружили кошку с распоротым животом и маленького плачущего котенка рядом. Ребята отнесли котенка домой, а когда пришли обратно, то нашли еще двух повешенных котят, один из которых был живой.

Перед тем как зайти в дом, дети заметили группу подростков, которая выходила из дома.

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