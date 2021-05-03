Мне ее пела мама: Линдеманн рассказал о спетой им русской песне

Москва, 3 мая. Недавно солист группы Rammstein Тиль Линдеманн исполнил песню на русском языке, чем удивил весь мир и особенно Россию. По словам певца, музыка наводит мосты между народами.

Немецкий музыкант всегда был тесно связан с РФ, и российские фанаты его ценят. Теперь же в России только о Линдеманне и говорят. Неделю назад Тиль опубликовал на YouTube клип на песню «Любимый город», и за эти дни он набрал почти 3 млн просмотров. Однако это не его авторская композиция. Эта спокойная баллада — ремейк советской песни 30-х годов XX столетия. В ней говорится о товарище, который прошел множество военных битв, но при этом вернулся домой целым и невредимым. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Режиссер военного фильма «Девятаев» Тимур Бекмамбетов рассказал, что немецкий музыкант сам связался с ним и предложил исполнить песню для грядущей киноленты. По словам известного российского продюсера, эту композицию Линдеманну в детстве пела его мать.

«Я уверен, что музыка помогает наводить мосты между народами», — заявляет солист группы Rammstein журналистам.

Ранее режиссер-документалист Сергей Надеин в интервью для Федерального агентства новостей рассказал, чем цепляет новый российский фильм «Девятаев».