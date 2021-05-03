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Юсиф Эйвазов едва не развелся с Анной Нетребко из-за участия в «Маске»

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Юсиф Эйвазов едва не развелся с Анной Нетребко из-за участия в «Маске»
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 3 мая. Скрывавшийся в костюме Ламы оперный певец Юсиф Эйвазов открыл тайну своего участие в «Маске» жене, так как боялся, что ночные съемки без объяснений закончатся разводом.

Завершился самый интригующий проект НТВ «Маска», удивив всех своим эмоциональным финалом. Любимчик зрителей Лама занял второе место в рамках шоу, под костюмом которого прятался известный оперный певец Юсиф Эйвазов. Вместе с другими участниками загадочного проекта он пришел в гости на шоу Леры Кудрявцевой «Звезды сошлись», где рассказал о своих трудностях, возникших во время съемок программы.

Он заверил зрителей, что нигде не испытывал тех эмоций, которые ему дал проект «Маска». Певец мечтал принять участие в программе еще с прошлого года, когда на экраны вышел первый сезон. При этом, когда продюсеры позвонили ему с приглашением поучаствовать в новом сезоне, он боялся, что гастрольный график ему не позволит такой роскоши.

Эйвазов оказался чуть ли не единственным героем проекта, который нарушил конфиденциальность шоу и рассказал своей жене, певице Анне Нетребко, об участии в «Маске».

«Если бы жена не знала, что я снимаюсь в «Маске», мы бы развелись. Потому что, представляешь, человек куда-то пошел в час ночи. Скрыть это было нереально», — объяснил артист.

При этом супруга звезды не знала, в какой маске прячется ее муж, но все равно болела за Ламу. Эйвазов признался, что его сын угадал, под каким костюмом прячется отец, только по одному голосу, даже не смотря в этот момент в телевизор.

Фанаты «Маски» уже ждут третий сезон, хотя официальных объявления о том, что проект будет продлен на следующий год пока не поступало.

эйвазов маска лама
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