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Батрутдинова и Бузову ждет серьезный разговор после окончания «Маски»

Шоу-бизнес
Батрутдинова и Бузову ждет серьезный разговор после окончания «Маски»
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 3 мая. Тимур Батрутдинов, выступавший в костюме Зайца в шоу «Маска», рассказал о своем участии в проекте и серьезном разговоре с Ольгой Бузовой, который у него состоится в скором времени.

Резиденту Comedy Club немного не хватило везения, чтобы войти в тройку призеров шоу «Маска». Он первым раскрыл свою личность в финальном, двенадцатом эпизоде проекта, который вышел в эфир на НТВ 2 мая.

В рамках программы «Звезды сошлись» с Лерой Кудрявцевой комик, как и другие гости, поделился своими впечатлениями от участия в «Маске». Он признался, что по секрету сказал своей матери, что он выступает в костюме Зайца. Батрутдинов не стал рассекречивать персонажа в разговоре с Ольгой Бузовой, роман с которой ему приписывали. Телеведущая тоже участвовала в «Маске» в образе Розовой пантеры. Она вылетела из конкурса, после чего сразу поинтересовалась у друга, не он ли Заяц.

«Я просто молчал. Но мне придется с Розовой пантерой объясняться, потому что как только она вылетела, контракт закончился, она сразу написала мне: «Ты заяц?»» — поделился комик.

По словам Батрутдинова, маска Зайца его выбрала сама. Сначала он сомневался, стоит ли ему выступать на сцене, но, увидев костюм, он понял: он совершит большую ошибку, если не выберет его.

Читайте также: музыкальный исполнитель Джахид Гусейнли, более известный как Jony, в студии программы «Звезды сошлись» рассказал Лере Кудрявцевой об особенностях участия в проекте «Маска». Новый выпуск шоу «Звезды сошлись» на НТВ посвятили финалистам самого засекреченного конкурса страны — «Маска».

шоу маска батрутдинов
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Все новости / Шоу-бизнес / Батрутдинова и Бузову ждет серьезный разговор после окончания «Маски»
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