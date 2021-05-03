Финалисты «Маски» поздравили Юсифа Эйвазова с днем рождения в шоу «Звезды сошлись»

, 3 мая. Финалисты шоу «Маска» собрались в студии программы «Звезды сошлись» и поздравили оперного исполнителя Юсифа Эйвазова, выступавшего в костюме Ламы, с днем рождения.

Азербайджанский оперный певец, муж Анны Нетребко Юсиф Эйвазов 2 мая отметил свой 44-й день рождения. Герои нового выпуска программы «Звезды сошлись» поздравили его с праздником громкими аплодисментами и совместным исполнением песни «С днем рождения».

В студии передачи также присутствовал генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн. Ведущая программы Лера Кудрявцева спросила его, как он может оценить успех второго сезона нашумевшего проекта.

«С точки зрения рейтингов, это было невероятно, потому что побили все рекорды. И действительно, цифры невероятные. Второй сезон после феноменального успеха первого застолбил, зацементировал», — отметил продюсер.

По его словам, «Маска» стала особенно популярной среди россиян, так как это шоу объединяет людей. Даже незнакомцы часто обсуждают выступления исполнителей.

«Но я хочу сказать, что удался еще сезон с точки зрения того, что «Маска» объединяет людей. Это ощущение, что ты смотришь и дышишь одновременно во время какого-то события вместе со всей страной... А вы знаете, что незнакомые люди раз семь говаривают между собой о «Маске»?» — поделился интересным фактом Вайнштейн.

Юсиф Эйвазов занял второе место на конкурсе. Его конкурентами были Юлия Паршута (Змея), Тимур Батрутдинов (Заяц) и певец Jony (Крокодил), победивший в «Маске».

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