Полиция и волонтеры ведут поиски трехлетнего мальчика под Петербургом

Санкт-Петербург, 3 мая. Трехлетний мальчик пропал в поселке Лосево Выборгского района, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Малыш пропал в воскресенье, 2 мая. О его местонахождении до сих пор ничего не известно. К поискам подключились правоохранители и волонтеры.

Сообщается, что на момент пропажи мальчик был одет в коричневую кожаную куртку, черные штаны и синие кроссовки. Ребенок нормального телосложения, рост 104 см, волосы темно-русого цвета.

Накануне сообщалось, что в Нижнем Новгороде мужчина изнасиловал десятилетнюю школьницу. Он напал на нее прямо посреди улицы. С серьезными травмами пострадавшую доставили в больницу.