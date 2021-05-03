Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 мая 02:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:14
Происшествия
Один человек заживо сгорел при пожаре в ветхом доме в Москве
02:11
Шоу-бизнес
Мне ее пела мама: Линдеманн рассказал о спетой им русской песне
02:10
Шоу-бизнес
Юсиф Эйвазов едва не развелся с Анной Нетребко из-за участия в «Маске»
02:08
Шоу-бизнес
Батрутдинова и Бузову ждет серьезный разговор после окончания «Маски»
02:00
Общество
Да будет свет: в мире отмечают День солнца
01:51
Шоу-бизнес
Финалисты «Маски» поздравили Юсифа Эйвазова с днем рождения в шоу «Звезды сошлись»
01:49
Происшествия
Полиция и волонтеры ведут поиски трехлетнего мальчика под Петербургом
01:49
Шоу-бизнес
Продюсер «Иванушек International» не поздравил Туриченко с участием в «Маске»
01:49
Происшествия
МЧС объявило штормовое предупреждение 3 мая в Санкт-Петербурге
01:48
Общество
Байден поздравил православных христиан с Пасхой
01:48
Экономика
Майнеры биткоина заработали в апреле 1,7 млрд долларов
01:47
Общество
Синоптики рассказали, когда прояснится небо над Камчаткой
01:16
Происшествия
Два человека погибли при опрокидывании корабля в Калифорнии
01:15
Армия
Фото российских военных поместили в статью о генералах Франции в США
01:13
Экономика
Белоруссия может построить свои терминалы в портах России
01:00
Общество
Юрий Быков поздравил через ФАН актера Кирилла Полухина с днем рождения
00:58
Шоу-бизнес
Победитель «Маски» Jony рассказал, кого считал своим главным конкурентном
00:40
Происшествия
На участке КАД между развязками с Рябовским и Колтушским пройдут дорожные работы
00:36
Происшествия
Водитель УАЗа сбежал после столкновения с поездом в Подмосковье
00:23
Шоу-бизнес
Имена Зайца, Змеи, Ламы и Крокодила раскрыли в финале шоу «Маска»
Все новости

Продюсер «Иванушек International» не поздравил Туриченко с участием в «Маске»

Шоу-бизнес
Продюсер «Иванушек International» не поздравил Туриченко с участием в «Маске»
instagram.com  /  @kirillturichenko

Москва, 3 мая. Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко задумался о сольном творчестве после реакции коллег на его участие в шоу «Маска», где он выступал в костюме Носорога.

Туриченко выбыл из проекта в одном из последних выпусков, не дойдя до финала. Однако его участие в «Маске» было ярким для зрителей. Сам певец называет это комфортным опытом, несмотря на то, что маска Носорога была как «боксерский шлем», и в ней трудно было дышать.

Однако продюсер «Иванушек International» Игорь Матвиенко и коллеги исполнителя по группе не оценили его участия в шоу. Об этом сам Туриченко рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» с Лерой Кудрявцевой.

«Андрей посмотрел, сказал: «Мне так сказали, что ты где-то классно выступаешь». Матвиенко до сих пор не поздравил», — посетовал певец.

Он отметил, что участие в шоу натолкнуло его на мысль о сольном творчестве. 38-летний Туриченко является солистом «Иванушек» с 2013 года.

Генпродюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн ранее назвал дату выхода третьего сезона «Маски». По его словам, это произойдет в феврале 2022 года.

иванушки international игорь матвиенко маска кирилл туриченко
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 170493 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Общество 67238 30 апреля 2021
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 49123 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Политика 36684 30 апреля 2021
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 32875 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Все новости / Шоу-бизнес / Продюсер «Иванушек International» не поздравил Туриченко с участием в «Маске»
Рейтинг@Mail.ru