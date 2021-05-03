Продюсер «Иванушек International» не поздравил Туриченко с участием в «Маске»

Москва, 3 мая. Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко задумался о сольном творчестве после реакции коллег на его участие в шоу «Маска», где он выступал в костюме Носорога.

Туриченко выбыл из проекта в одном из последних выпусков, не дойдя до финала. Однако его участие в «Маске» было ярким для зрителей. Сам певец называет это комфортным опытом, несмотря на то, что маска Носорога была как «боксерский шлем», и в ней трудно было дышать.

Однако продюсер «Иванушек International» Игорь Матвиенко и коллеги исполнителя по группе не оценили его участия в шоу. Об этом сам Туриченко рассказал в эфире программы «Звезды сошлись» с Лерой Кудрявцевой.

«Андрей посмотрел, сказал: «Мне так сказали, что ты где-то классно выступаешь». Матвиенко до сих пор не поздравил», — посетовал певец.

Он отметил, что участие в шоу натолкнуло его на мысль о сольном творчестве. 38-летний Туриченко является солистом «Иванушек» с 2013 года.

Генпродюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн ранее назвал дату выхода третьего сезона «Маски». По его словам, это произойдет в феврале 2022 года.