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Байден поздравил православных христиан с Пасхой

Общество
Байден поздравил православных христиан с Пасхой
Global Look Press  /  Doug Mills

Вашингтон, 3 мая. Американский президент Джо Байден в воскресенье поздравил православных христиан с Пасхой, сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден заявил, что он и первая леди США Джилл Байден желают православным христианам всего мира благословенной Пасхи. Он назвал праздник «торжеством света над тьмой».

Глава Белого дома отметил, что это время"почтить жертву Иисуса Христа» во благо мира, а также выразить солидарность со всеми православными, которые подвергались и подвергаются гонениям за веру. Никто не должен подвергаться преследованиям из-за своей религиозной принадлежности, подчеркнул он.

Байден заявил, что в этом году при праздновании Пасхи верующим пришлось вновь внести изменения в религиозные традиции в связи с пандемией. Он выразил надежду, что это поможет добиться успеха в борьбе с вирусом.

Накануне Федеральное агентство новостей подготовило топ оговорок Байдена. Так, 16 апреля он перепутал слова «эскалация» и «вакцинация» в своей речи.

Ранее папа римский Франциск поздравил православных с Пасхой. Об этом информировал телеканал RT.

православие байден пасха
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