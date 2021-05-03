Майнеры биткоина заработали в апреле 1,7 млрд долларов

Москва, 3 мая. Майнеры биткоина заработали в апреле 1,7 миллиарда долларов, показатель снизился относительно марта.

В марте майнеры заработали рекордные 1,75 миллиарда долларов. Комиссия за транзакции достигла рекордных с начала 2018 года 247 млн долларов (14,5%), сообщает РБК.

Ранее стратег Bloomberg Intelligence Майкл Макглоун назвал биткоин «правильным» активом. По его словам, дорога к его стоимости в 100 тыс. долларов открыта в будущем за счет нескольких факторов. Этому будут способствовать инвестиции в криптовалюту со стороны Tesla, выпуск ETF-фондов на основе биткоина и принятие цифровых денег в качестве альтернативы фиатным валютам.