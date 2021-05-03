Синоптики рассказали, когда прояснится небо над Камчаткой

Петропавловск-Камчатский, 3 мая. Охотоморский циклон в ближайшие дни будет задавать климатический тон в Камчатском крае. Небо прояснится только к 5 мая.

Об этом «КАМЧАТКЕ-ИНФОРМ» рассказали в Камчатгидромете. Синоптики объяснили, что зачинщик такой погоды проник на территорию Камчатки из Японского моря. Позже он перебазировался на юг Охотского моря и пока остановился.

«Циклон еще на два дня нам обеспечит непогоду, потому у нас пасмурно, осадки, в ночные часы возможен снег, днем преимущественно дождь, температура около +5 градусов на побережьях, в долине немного теплее, там основном без осадков, и температура воздуха до 15 градусов тепла. Погода не очень комфортная, но вполне типичная для камчатской весны», — рассказали синоптики.

Вероятно, уже вечером 4 мая циклон медленно начнет двигаться к Берингову морю, а погода наладится. Однако это снова продлится всего пару дней, а после 6 мая небо вновь затянет.

Недавно метеоролог предупредил россиян об аномальных ливнях, которые накроют Центральную Россию. Погодные условия окажутся под влиянием мощного североатлантического циклона.