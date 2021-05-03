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Два человека погибли при опрокидывании корабля в Калифорнии

Происшествия
Два человека погибли при опрокидывании корабля в Калифорнии
39.mchs.gov.ru  /  пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области

Сан-Диего, 3 мая. Корабль с несколькими десятками людей опрокинулся неподалеку от американского Сан-Диего, есть пострадавшие.

Инцидент произошел в воскресенье у Национального монумента Кабрильо в Калифорнии. Согласно данным спасательной службы Сан-Диего, по меньшей мере два человека погибли.

«Из воды были подняты 25 человек. К сожалению, двое не выжили, 23 были доставлены в местные больницы», сказано в сообщении в Twitter.

Известно, что сейчас продолжается поисково-спасательная операция. Данных о причине случившегося и типе судна пока нет.

Ранее стало известно, что неисправный самолет Hawker 750 приземлился в Пулково. У него отказали датчики выпуска шасси.

RT также недавно сообщил о крушении в Канаде вертолета. Три человека в результате инцидента погибли. В ходе полета ученые исследовали популяции белых медведей в проливе Ланкастер.

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