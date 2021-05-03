Вашингтон, 3 мая. Центр социсследований Harris Interactive разместил фото российских солдат почетного караула Преображенского полка в материале опроса о письме французских генералов.

Опрос касался обращения двадцати французских генералов в отставке и множества действующих военных к президенту с просьбой «защитить патриотизм» на фоне возникновения банд, придерживающихся идеологии исламизма.

Изображение находится на главной странице французского отделения сайта компании. Публикации материала прошла 29 апреля. В тексте статьи указано, что 58% участников поддержали авторов письма, а 74% уверены, что чем большие масштабы приобретает борьба с расизмом, тем больше он процветает.

Недавно российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин пояснил, откуда у Великобритании комплекс неполноценности по поводу флота. Причина в том, что по линии военно-морского флота Лондон сейчас уступает многим странам мира.