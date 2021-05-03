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Белоруссия может построить свои терминалы в портах России

Экономика
Белоруссия может построить свои терминалы в портах России
portmurmansk.ru

Минск, 3 мая. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск ведет переговоры о строительстве белорусских терминалов в российских портах.

Премьер отметил, что уже созданы рабочие группы для определения целесообразности предприятия. Белоруссия считает важным пунктом уберечь от возможного логистического ущерба компании, подчеркнул Головченко.

По его словам, определены категории товаров, для которых задействовать российские порты потенциально экономически целесообразно.

«Вопрос в том, чтобы это не нанесло ущерб экономике предприятий с точки зрения логистики. Поэтому мы в том числе прорабатываем очень предметно вопросы строительства собственного портового терминала в российских портах. Сейчас эти вопросы предметно отрабатывают соответствующие рабочие группы», — цитирует премьера Белоруссии РИА Новости.

Ранее президент республики Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому в Белоруссии при угрозе экономической безопасности будут вводиться валютные ограничения на срок не более одного года. Указ принят в целях приведения законодательства в соответствие с законом «Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля» от 30 июня 2020 года.

белоруссия экономика порты
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