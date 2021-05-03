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Победитель «Маски» Jony рассказал, кого считал своим главным конкурентном

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Победитель «Маски» Jony рассказал, кого считал своим главным конкурентном
Global Look Press  /  Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Москва, 3 мая. Музыкальный исполнитель Джахид Гусейнли, более известный как Jony, в студии программы «Звезды сошлись» рассказал Лере Кудрявцевой об особенностях участия в проекте «Маска».

Новый выпуск шоу «Звезды сошлись» на НТВ посвятили финалистам самого засекреченного конкурса страны — «Маска». Главными гостями программы стали Юсиф Эйвазов (Лама), Юлия Паршута (Змея), Тимур Батрутдинов (Заяц) и Jony (Крокодил), победивший во втором сезоне проекта.

Ведущая Лера Кудрявцева обратилась к поп-исполнителю с вопросом, кого он считал своим главным конкурентом. Jony ответил, что шел на проект, не задумываясь о победе, но чувство соперничества взяло верх.

«Если я скажу, что никого (не считал конкурентом — Прим. ред.), это будет громко. Но я просто шел туда, не ожидая, что что-то выиграю. Только в конце появилось какое-то чувство соперничества», — объяснил артист.

Больше всего Jony помог раскрыться его костюм. В нем никто не видит, кто ты, не может тебя опознать — это и помогает раскрепоститься и показать свой талант в полной мере.

«Никто не знал, кто я, какого роста, национальности, религии», — добавил победитель проекта.

Первой из членов жюри, отгадавший, кто скрывается под маской Крокодила, была певица Валерия. Комик Тимур Батрутдинов первым выбыл из гонки за призовое место — его сразу раскрыли судьи.

Певец Стас Пьеха ранее расстроился после того, как звездное жюри раскрыло его личность в эфире шоу «Маска» на телеканале НТВ.

певец маска jony
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