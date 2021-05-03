На участке КАД между развязками с Рябовским и Колтушским пройдут дорожные работы

Санкт-Петербург, 3 мая. На внутреннем кольце КАД Санкт-Петербурга между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе пройдут дорожные работы. Будут перекрыты две дорожные полосы.

Ограничения движения вызваны ремонтом асфальта. Проезд ограничат на двух дорожных полосах. Этой информацией с «Форпост. Северо-Запад» поделилось ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Третья и четвертая дорожные полосы будут перекрыты до 6 мая. Скорость движение на первой и второй полосах будет ограничена до 50 километров в час.

Временные знаки, световая сигнализация и водоналивные барьеры предупредят водителей об ограничениях. Ремонт будет осуществляться круглосуточно, в две смены.

Недавно сообщалось, как будет решаться транспортная проблема в Краснодаре. Регион является лидером в России по числу автомобилей, приходящихся на душу населения (347 на 1000 человек).