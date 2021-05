Имена Зайца, Змеи, Ламы и Крокодила раскрыли в финале шоу «Маска»

Москва, 3 мая. Финальный выпуск второго сезона популярного шоу «Маска» вышел на НТВ. Жюри раскрыли имена всех дошедших до конца участников самого секретного проекта страны.

До конца проекта дошли четыре участника: Лама, Заяц, Змея и Крокодил. Финал «Маски» проходил в два этапа. Каждый исполнитель спел по песне. Лама выступил на сцене с композицией Филиппа Киркорова «Дива», Змея спела Maybe I Maybe You группы Scorpions, Заяц — «Белую ночь» Виктора Салтыкова, а Крокодил исполнил «Вдвоем» Максима Фадеева и Наргиз.

Члены жюри в заключение первого этапа финала раскрыли личность Зайца, которым оказался резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов. Оставшиеся в шоу исполнители снова порадовали зрителей яркими номерами. Змея спела композицию Полины Гагариной «Колыбельная», Крокодил — Uptown Funk британского диджея Mark Ronson, а Лама — Ave Maria.

В конце 12-го выпуска жюри распределили места между финалистами. Бронза досталась Змее, под маской которой скрывалась Юлия Паршута. Второе место у Ламы (Юсиф Эйвазов). Победителем проекта стал Крокодил, певец Jony.

До финала второго сезона из шоу выбыли Светлана Хоркина, Иосиф Пригожин, Азиза, Юрий Стоянов, Ольга Бузова, Марина Кравец, Ирина Дубцова, Марк Тишман, Кирилл Туриченко и Стас Пьеха.

Одним из самых ярких конкурсантов «Маски» стал солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко, выступавший в костюме Носорога. Певец опросил подписчиков, чтобы они назвали свои любимые номера с его участием.