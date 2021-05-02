Премьер Белоруссии заявил о продолжении поставок нефти из России

Минск, 2 мая. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что несмотря на санкции США, нефть из России поставляется в республику штатно, в соответствии с контрактами.

В эфире телеканала «Беларусь-1» политик напомнил, что санкции распространяются на юридические и физические лица США и компании, в которых контрольный пакет принадлежит американским гражданам, либо юридическим лицам. Головченко уточнил, что нефть Белоруссия покупает у России, а не у США.

«Контракты подписаны, нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов», — подчеркнул он.

Головченко добавил, что поставки идут спокойно и штатно.

Ранее Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Белорусский НПЗ «Нафтан» может лишиться поставок нефти из России из-за санкций США. Источники издания уточнили, что несколько крупных нефтяных компаний России не планируют поставлять нефть на «Нафтан» в мае.