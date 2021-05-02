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МВД Белоруссии раскрыло подробности дела о госперевороте

Политика
МВД Белоруссии раскрыло подробности дела о госперевороте
wikipedia.org  /  Zscout370 / CC BY 2.0

Минск, 2 мая. Обвиняемые в подготовке госпереворота в Белоруссии оказались мелкими мошенниками, сообщил в эфире телеканала СТВ командующий внутренними войсками республики Николай Карпенков.

По словам Карпенкова, обвиняемые в попытке госпереворота и подготовке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко не похожи на революционеров или готовых жертвовать собой героев.

«Это мелкие мошенники, крадуны, каждый хочет внести какое-то свое предложение, свою тему, только чтобы эта тема получила финансирование. Это как воры, которые хотят обворовать друг друга. И вот они сидят и обсуждают, как они заблокируют Минск, заблокируют внутренние войска, а лучше целый Минск», — заявил Карпенков.

По мнению замглавы МВД Белоруссии, «это мошеннические темы», целью которых был перехват финансовых потоков для вывода «на себя» под подкупы людей и «невероятные темы». Обвиняемые планировали поделить деньги, считает он.

Тем не менее Карпенков предупредил, что всех сторонников радикальных взглядов, которые попробуют предпринять какие-либо действия, обезвредят силовики.

«Не исключено, что если где-то будет перейдена какая-то черта, то и пленных в этой ситуации не будет», — подчеркнул замминистра.

Ранее Карпенков заявил, что власти Белоруссии не допустят государственного переворота, сообщает RT. По словам чиновника, граждане не поддержат действия, которые способны привести к крови, «террористическим актам» и полному хаосу.

белоруссия заговор карпенков
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