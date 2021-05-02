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Выступавший в образе Крокодила певец Jony стал победителем шоу «Маска»

Шоу-бизнес
Выступавший в образе Крокодила певец Jony стал победителем шоу «Маска»
instagram.com  /  @jony.me

Москва, 2 мая. Российский поп-исполнитель Джахид Гусейнли, более известный под сценическим псевдонимом Jony, выиграл во втором сезоне «Маски» на канале НТВ. Он скрывался в костюме Крокодила.

В финальном, двенадцатом выпуске нашумевшего телепроекта «Маска» была раскрыта личность самого талантливого исполнителя шоу. Им оказался певец Jony. Все члены судейской коллегии отгадали, кто скрывается под маской Крокодила. Он исполнил на сцене песню «Вдвоем» Максима Фадеева и Наргиз, после раскрытия образа также спел Mark Ronson — Uptown Funk.

Артист поделился своими впечатлениями от победы. Он признался, что еще никогда не испытывал ничего подобного. Принять участие в «Маске» Jony захотел еще во время просмотра первого сезона.

«Столько эмоций я в жизни никогда не получал. Шоу «Маска» — лучшее шоу в России. Когда я увидел первый сезон, я подумал, что очень хочу туда пойти и показать то, что не показываю в своих песнях», — заявил исполнитель.

Теперь Jony еще больше уверен в своих силах. Проект позволит ему идти дальше к выполнению поставленных целей. В конце победитель поблагодарил зрителей и жюри и получил статуэтку «Маски».

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов оценил возможность участия певицы Светланы Лободы в шоу «Маска». По его мнению, исполнительница не может скрываться в костюме Змеи.

шоу маска jony
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