Народный артист РФ Олег Вавилов госпитализирован с ишемической атакой

Москва, 2 мая. Народный артист России 71-летний Олег Вавилов попал в реанимацию.

Состояние Вавилова резко ухудшилось прямо в Театре сатиры, откуда он был экстренно госпитализирован. Врачам предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, у него ишемическая атака, передает Пятый канал.

Артист является выпускником ГИТИСа. В 2004 год он попал в Театр сатиры. Вавилов получил звание заслуженного артиста РСФСР в 1990 году, а в 1996 его удостоили звания народного артиста РФ. Он известен своими ролями в таких фильмах и сериалах, как «Странная женщина», «Трактирщица», «Конец вечности», «Кабачок», «Бедная Настя» и других.

Ранее журналистка Алена Водонаева подтвердила слухи о госпитализации из-за микроинсульта. Экс-участница «Дома-2» оказалась на больничной койке 20 апреля. Ее экстренно доставили в реанимацию. Водонаева рассказала подписчикам, что почувствовала себя плохо накануне днем: у нее начал заплетаться язык, из-за чего речь стала невнятной.