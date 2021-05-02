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Народный артист РФ Олег Вавилов госпитализирован с ишемической атакой

  /   Обновлено: 02 мая 2021 23:56
Общество
Народный артист РФ Олег Вавилов госпитализирован с ишемической атакой
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 2 мая. Народный артист России 71-летний Олег Вавилов попал в реанимацию.

Состояние Вавилова резко ухудшилось прямо в Театре сатиры, откуда он был экстренно госпитализирован. Врачам предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, у него ишемическая атака, передает Пятый канал.

Артист является выпускником ГИТИСа. В 2004 год он попал в Театр сатиры. Вавилов получил звание заслуженного артиста РСФСР в 1990 году, а в 1996 его удостоили звания народного артиста РФ. Он известен своими ролями в таких фильмах и сериалах, как «Странная женщина», «Трактирщица», «Конец вечности», «Кабачок», «Бедная Настя» и других.

Ранее журналистка Алена Водонаева подтвердила слухи о госпитализации из-за микроинсульта. Экс-участница «Дома-2» оказалась на больничной койке 20 апреля. Ее экстренно доставили в реанимацию. Водонаева рассказала подписчикам, что почувствовала себя плохо накануне днем: у нее начал заплетаться язык, из-за чего речь стала невнятной.

госпитализация реанимация вавилов
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