Будущее Ближнего Востока: почему Израиль не готов «отпустить» США из региона

Власти США и Ирана все ближе к заключению соглашения по возобновлению ядерной сделки, если верить многочисленным сообщениям СМИ. Однако по мере того, как прогрессируют переговоры в Вене, становится очевидным, что у возможного примирения есть серьезный противник — один из ключевых союзников Штатов в регионе Израиль.

Тель-Авив не раз заявлял, что выступает против нормализации отношений с Тегераном. А последняя поездка главы израильской разведслужбы «Моссад» Йоси Коэна в Соединенные Штаты, где он встретился с госсекретарем Энтони Блинкеном, в очередной раз подтвердила этот факт. Поводом для диалога ожидаемо стала иранская ядерная программа. По словам инсайдеров, во время этой встречи представители Тель-Авива выразили недовольство переговорами Вашингтона и Тегерана.

Сближение Штатов с Ираном будет неизбежно означать перетасовку политических сил в регионе. Как будут развиваться события, почему геополитическая обстановка на Ближнем Востоке может измениться уже к 2030 году и какую роль в ней отводит для себя Израиль — разбиралась Международная редакция ФАН.

Оттепель

Иран и Соединенные Штаты вплотную приблизились к подписанию договора, по условиям которого Вашингтон присоединится к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

‘Three-week target’ for new Iran nuclear deal https://t.co/kYK1y0qooY — Middle-East & Pakistan Times of News (@MiddleEastTon) May 2, 2021

Это соглашение стало одним из самых больших камней преткновения в отношениях между Тегераном и Вашингтоном. По его условиям Иран должен отказаться от производства оружейного урана в обмен на снятие санкций со стороны Соединенных Штатов.

Сам документ был принят еще в 2015 году, но в 2018-м США по инициативе тогдашнего президента Дональда Трампа в одностороннем порядке отказались от исполнения своих обязательств по сделке.

???????? As talks to revive the JCPOA continue in Vienna, the Biden administration is working hard to repair some of the damage of Trump’s Iran policy. But fundamental improvements are a long way away.@PerkovichG & @meganmdubois write on U.S.-Iran: https://t.co/nxphDLy4Xd — Carnegie Endowment (@CarnegieEndow) April 27, 2021

Нынешний глава Белого дома Джо Байден придерживается иной позиции — следствием его подхода к иранскому вопросу стали переговоры по возобновлению СВПД, которые продолжаются с начала апреля. И вот теперь заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи намекнул на то, что дело сдвинулось с мертвой точки.

«Санкции в отношении энергетического сектора Ирана, включая нефть и газ, или санкции в отношении автомобильной промышленности, финансовые, банковские и экспортные санкции, все они должны быть сняты на основе достигнутых до сих пор договоренностей», — заявил Аббас Аракчи.

Соединенные Штаты в ответных комментариях пока сдержанны. Госдеп ссылается на советника по национальной безопасности Джейка Салливана, который пояснил, что переговоры находятся в «неопределенной точке».

«Мы видим готовность всех сторон, включая иранцев, серьезно поговорить об ограничениях и пути возвращения к СВПД. Но все еще неясно, приведет ли это к соглашению в Вене», — заявил Салливан.

Соглашение может быть принято участниками переговорного процесса к 21 мая — именно тогда истекает срок действия договора между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), в котором оговаривается мониторинг некоторых видов ядерной деятельности Ирана.

Израиль против

Фоном для этих событий стала поездка главы израильской спецслужбы «Моссад» в Соединенные Штаты.

Israeli official: Biden told Mossad director U.S. isn't close to returning to Iran deal https://t.co/bnAjk6jso9 — Mihai Scorobete (@MihaiScorobete) May 2, 2021

Представитель Государственного департамента Нед Прайс на брифинге для журналистов отказался сообщать какие-либо подробности, но подтвердил контакты Вашингтона и Тель-Авива..

«Я не могу подтверждать подобные встречи или что-либо сообщить [по этому поводу]. Могу сказать, что Соединенные Штаты и Израиль находятся в тесном контакте», — пояснил Прайс.

Эти переговоры прошли после встречи советника по национальной безопасности США Джейка Салливана с израильским коллегой Меиром Бен-Шаббатом, которая состоялась 27 апреля. Тогда стороны договорились о создании межправительственной рабочей группы, которая будет уделять особое внимание угрозе, связанной с иранскими ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

В последнее время израильтяне активизировали политические ресурсы: они уже не скрывают своих попыток оказать давление на Вашингтон и добиться не просто отказа от снятия антииранских санкций, но их усиления.

Центры влияния на Ближнем Востоке

Если верить заявлениям Аббаса Аракчи, американским властям сейчас больше интересен диалог с Тегераном, нежели приоритеты Израиля. Белый дом изменил вектор своей ближневосточной политики, на котором сильнейшими лидерами являются Иран и Саудовская Аравия.

Эр-Рияд возглавляет коалицию стран Персидского залива, Тегеран доминирует в остальной части Ближнего Востока. Пользуясь тем, что на ее территории находится Мекка, Саудовская Аравия лидирует в суннитском мире, Иран — в шиитском.

Соединенные Штаты также видят себя одним из ключевых игроков региона, где располагают обширным рядом военных баз. Сейчас их присутствие сохраняется в Бахрейне, Израиле, Ираке, Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Омане, Саудовской Аравии, Турции.

Роль Израиля на Ближнем Востоке

В силу своей удаленности от региона Штаты, несмотря на высокую военную активность, не могут достаточно эффективно бороться с противниками, поэтому Вашингтону важно иметь союзников на этой территории. Одной из основных таких сил является Израиль.

В какой-то степени он и существует на политической карте Ближнего Востока преимущественно благодаря поддержке США, без которой его давно бы раздавили соседние арабские страны. Конфликты между арабами и израильтянами продолжаются с момента основания израильского государства в середине XX века. На протяжении десятков лет основными оппонентами Тель-Авива выступали Саудовская Аравия, Сирия, Ливан, Ирак, Египет, Йемен, выступившие против раздела Палестины.

Федеральное агентство новостей /

Именно поддержка Вашингтона помогла израильтянам отстоять право на существование — и ряд их соседей поменяли риторику.

К настоящему моменту часть бывших противников Израиля и вовсе заключила мирные соглашения с Тель-Авивом. Теперь государство официально признают шесть арабских стран: Бахрейн, Египет, Иордания, Марокко, ОАЭ и Судан. Следствием нормализации отношений в регионе стал «Авраамский договор», заключенный 15 сентября 2020 года властями Израиля и Эмиратов и поддержанный крупными игроками ближневосточной арены.

Очевидно, имеющееся положение дел в регионе сейчас более чем устраивает израильское руководство. Поэтому возможную оттепель в отношениях Вашингтона и Тегерана, фактически главного «врага» Тель-Авива в регионе, оно воспринимает как попытку нарушить сложившийся баланс сил.

У Израиля есть собственное видение того, как дальше должны складываться события в регионе. Возможные сценарии еще в марте текущего года представила в своем отчете группа израильских исследователей из аналитического центра «Института Ближнего Востока», который базируется в Вашингтоне. Ключевое место в них предсказуемо отводится США, за покровительство которых Тель-Авив ведет такую ожесточенную борьбу.

Первый сценарий

Активное участие США в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Этот вариант предполагает приверженность администрации Соединенных Штатов к решению проблем Ближнего Востока при помощи активной дипломатии, сосредоточенной на ограничении китайского присутствия в стране.

Конечно, версия выглядит сомнительной в силу того, что Вашингтон в своей реальной внешней политике руководствуется преимущественно собственными интересами. Но ее упоминают авторы доклада «Института Ближнего Востока», поэтому этот прогноз нельзя проигнорировать.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

При первом сценарии Соединенные Штаты могут сосредоточиться на борьбе с экспансией своих конкурентов и возобновлении сотрудничества с Турцией, отношения с которой серьезно ухудшились после контактов Анкары с Москвой. В этом случае Вашингтон может потребовать от турецких властей разорвать имеющиеся договоренности с РФ, остановить поток российского газа, а также использовать другие альтернативы для противостояния возможной российской экспансии на ближневосточном направлении.

В обмен на отказ от партнерства с Россией Соединенные Штаты могут начать предоставлять помощь Турции в завоевании статуса энергетического центра в Средиземноморском регионе.

Этот сценарий выглядит вероятным на фоне имперских амбиций турецкого руководства. В последние годы президент страны Реджеп Тайип Эрдоган активизировал попытки политической экспансии в регионе и не скрывает попыток возродить Османскую империю. Вашингтон может воспользоваться слабостью турецких властей, у которых нет ресурсов для того, чтобы справиться с влиянием традиционных лидеров.

Чтобы разыграть «турецкую карту», Вашингтон, по мнению аналитиков, прибегнет к своему влиянию и подтолкнет Израиль, Ливан, Кипр, Грецию и Египет к началу строительства сети газопроводов, которые пройдут через Турцию, а оттуда в Европу.

При этом может быть решен «кипрский конфликт». Остров сейчас фактически поделен на две части между греко-киприотами и турко-киприотами — последних поддерживает Анкара. Вашингтон может подтолкнуть стороны к подписанию мирного соглашения. Это позволит Турции расширить свою экономическую зону.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Кроме того, в сценарии рассматриваются рычаги давления Штатов на власти Саудовской Аравии. Эксперты не исключают борьбу за престол между наследниками короля Салмана бин Абдель Азиза, которому в этом году исполняется 86 лет.

В перспективе после смерти монарха соперничество развернется между наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом и его братом Халидом бин Салманом Аль Саудом, который сейчас является министром обороны.

При этом, кто бы ни занял высокий пост, Вашингтон может надавить на нового короля и вынудить его прекратить свое участие в войне в Йемене, где Эр-Рияд возглавляет коалицию арабских государств, с которой сражаются хуситы.

Кроме того, до 2030 года не исключена смерть иранского аятоллы Али Хаменеи — также в силу преклонного возраста. В этом году ему исполнилось 82 года. Потеря такого лидера может сильно повлиять на курс Тегерана.

Второй сценарий

Активное участие США в нестабильном Ближнем Востоке

Этот прогноз учитывает сложности с восстановлением экономики после глобальной пандемии, которая приведет к снижению доходов от продажи нефти, приостановке грандиозных экономических проектов Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, а также эрозии взаимодействия между ОАЭ, Саудовской Аравией и Бахрейном.

Федеральное агентство новостей /

Соединенные Штаты сократят собственный военный контингент, а Россия и Китай усилят свое присутствие в регионе. На Ближнем Востоке будут построены российские военные базы.

Экономические проблемы спровоцируют всеобщие беспорядки в наиболее бедных странах, таких как Ирак, Ливан и т. п. Это усилит влияние Ирана и может привести к репрессиям.

Нехватка воды и продовольствия в Египте приведет к кризису, последствия которого распространятся на соседние страны и усилят влияние радикального исламизма, что приведет к увеличению террористических группировок, которые отправятся в Йемен, Сирию, Ирак и другие страны, в которых сохраняются очаги напряженности.

Федеральное агентство новостей /

Ливан погрузится в гражданскую войну, подпитываемую внешним вмешательством. Это приведет к усилению влияния Ирана в регионе. Ослабление Саудовской Аравии может привести к улучшению положения йеменских хуситов, которые усилят атаки по инфраструктуре стран Персидского залива, чем нанесут существенный урон экономке Эр-Рияда и Абу-Даби, чье благосостояние целиком зависит от продаж нефти.

При таком сценарии могут усилиться позиции Израиля, который улучшит свои отношения с арабским миром. Этому будет способствовать Вашингтон.

Соперничество с Россией и Китаем приведет Соединенные Штаты к краху традиционных союзов, дестабилизации региона. В конечном итоге это нанесен урон политическому весу Вашингтону на Ближнем Востоке.

Третий сценарий

Вашингтон уходит при стабильном Ближнем Востоке

Уход Соединенных Штатов из региона предполагает вывод американских войск с территории Ирака и Сирии, но сохранение некоторого количества войск в Персидском заливе.

Этим воспользуется Иран, который укрепит влияние в странах своего присутствия. Тегеран заключит с Москвой «газовое соглашение», к которому будут подключены Катар и Туркменистан. Договор спровоцирует рост напряженности между Россией и Турцией, и усилит связи Анкары с Вашингтоном.

Развитие ядерной программы Ирана приведет к созданию первой иранской ядерной бомбы в 2028 году при предположительной помощи Северной Кореи, которую обеспечит Китай.

В коалицию арабских стран может вступить Египет. Это укрепит антииранскую коалицию, которая будет спонсировать оппозицию в исламской республике. Кроме того, Вашингтон подтолкнет Турцию к захвату вод реки Арас, что приведет к нехватке воды в восточных провинциях Ирана.

Вашингтон снимет санкции с Дамаска. Сирию примут в Лигу арабских государств (ЛАГ). При этом сценарии будет наблюдаться усиление влияния России и Китая с одновременным снижением роли Соединенных Штатов.

Четвертый сценарий

Вашингтон уходит при нестабильном Ближнем Востоке

При этом прогнозе Соединенные Штаты также выводят свои войска из региона, а Иран усиливает свое влияние, чему будет способствовать волна протестов в беднейших странах. Митинги начнутся по причине экономического кризиса, вызванного пандемией.

Федеральное агентство новостей / Аббас Джума

Израиль воспользуется неразберихой в Палестине и попытается осуществить военное вмешательство для подрыва военного потенциала противника и продолжит атаковать иранскую ядерную программу.

В свою очередь Иран подтолкнет Ливан к эскалации конфликта, в результате чего начнется «трехдневная война» между израильтянами и группировкой «Хезболла». Она нанесет существенный ущерб инфраструктуре Ливана из-за ракетных ударов Тель-Авива. Иран будет вынужден усилить военный потенциал «Хезболлы» для удержания ситуации под контролем.

Тем временем экономический кризис подстегнет волну протестов в беднейших странах региона. В Иордании на улицы могут выйти протестующие (как это уже было в 2012 году после повышения цен на топливо), в стране произойдет переворот, который сметет короля Абдаллу бин Хусейна. Кроме того, он может столкнуться с противодействием со стороны исламистских сил.

Эти процессы приведут к витку напряженности с Израилем и отмене мирного соглашения, заключенного в 1994 году, что заставит Тель-Авив построить стену для защиты своих восточных границ.

Воспользовавшись общей неразберихой, израильтяне могут осуществить военное вторжение в сектор Газа и распустить палестинскую администрацию. Но эти выгоды станут краткосрочными. Они приведут к многочисленным кризисам и в конечном итоге нанесут удар по самому Израилю в силу политического вакуума, который возникнет после ухода Соединенных Штатов из региона.

В сухом остатке

Описанные в докладе вашингтонского «Института Ближнего Востока» прогнозы выглядят достаточно неожиданными, если не сказать больше — ангажированными. Вывод, который может получиться после знакомства со всеми четырьмя сценариями: только США способны помочь Тель-Авиву в регионе и только американцы могут превратить Ближний Восток в уголок стабильности.

Федеральное агентство новостей /

На самом деле, если бы Вашингтон (который присутствует на Ближнем Востоке не один десяток лет) был способен стабилизировать ситуацию или имел желание сделать это, регион уже давно бы превратился в оплот спокойствия и процветания.

Из всех упомянутых событий наиболее вероятными кажутся смерти короля Саудовской Аравии и иранского аятоллы в силу их преклонного возраста, а также возможные революционные процессы в ряде ближневосточных государств. Уже сейчас мы можем наблюдать, насколько дестабилизирована обстановка странах, погрязших в кризисе — к примеру, в Ливане и Ираке. Для них протестные выступления уже превратились в норму.

Исследователи уделили большое внимание России, хотя Москва до сих пор не показывала заинтересованности в ближневосточной экспансии, и Китаю. Последний действительно проявляет большую заинтересованность и теперь пытается закрепиться в регионе. Стратегическая инициатива «Один пояс — один путь», с которой глава китайского МИД прибыл на Ближний Восток, говорит о намерениях Пекина занять прочное место в регионе.

Еще одним ключевым событием, имеющие глобальное значение в том числе и для ближневосточной повестки, стал вывод контингента США из Афганистана. Впрочем, судя по заявлениям Белого дома о планах продолжать поддержку Кабула даже после оставления региона, говорить о готовности американцев покинуть регион пока не приходится.

Что в реальности произойдет на Ближнем Востоке до 2030 года — покажет время. Пока Соединенные Штаты еще только приступили к выводу своих войск из Афганистана, а Вашингтон начал диалог с Тегераном, результатом которого может стать отмена санкций. Однако очевидно, что расстановка сил действительно может существенно измениться, причем самым неожиданным образом — и желание Тель-Авива обеспечить себе максимально теплое местечко в новом мире вполне объяснимо.