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Будущее Ближнего Востока: почему Израиль не готов «отпустить» США из региона

Весь мир
Будущее Ближнего Востока: почему Израиль не готов «отпустить» США из региона
Федеральное агентство новостей  / 

Власти США и Ирана все ближе к заключению соглашения по возобновлению ядерной сделки, если верить многочисленным сообщениям СМИ. Однако по мере того, как прогрессируют переговоры в Вене, становится очевидным, что у возможного примирения есть серьезный противник — один из ключевых союзников Штатов в регионе Израиль.

Тель-Авив не раз заявлял, что выступает против нормализации отношений с Тегераном. А последняя поездка главы израильской разведслужбы «Моссад» Йоси Коэна в Соединенные Штаты, где он встретился с госсекретарем Энтони Блинкеном, в очередной раз подтвердила этот факт. Поводом для диалога ожидаемо стала иранская ядерная программа. По словам инсайдеров, во время этой встречи представители Тель-Авива выразили недовольство переговорами Вашингтона и Тегерана.

Сближение Штатов с Ираном будет неизбежно означать перетасовку политических сил в регионе. Как будут развиваться события, почему геополитическая обстановка на Ближнем Востоке может измениться уже к 2030 году и какую роль в ней отводит для себя Израиль — разбиралась Международная редакция ФАН.

Оттепель

Иран и Соединенные Штаты вплотную приблизились к подписанию договора, по условиям которого Вашингтон присоединится к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Это соглашение стало одним из самых больших камней преткновения в отношениях между Тегераном и Вашингтоном. По его условиям Иран должен отказаться от производства оружейного урана в обмен на снятие санкций со стороны Соединенных Штатов.

Сам документ был принят еще в 2015 году, но в 2018-м США по инициативе тогдашнего президента Дональда Трампа в одностороннем порядке отказались от исполнения своих обязательств по сделке.

Нынешний глава Белого дома Джо Байден придерживается иной позиции — следствием его подхода к иранскому вопросу стали переговоры по возобновлению СВПД, которые продолжаются с начала апреля. И вот теперь заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи намекнул на то, что дело сдвинулось с мертвой точки.

«Санкции в отношении энергетического сектора Ирана, включая нефть и газ, или санкции в отношении автомобильной промышленности, финансовые, банковские и экспортные санкции, все они должны быть сняты на основе достигнутых до сих пор договоренностей», — заявил Аббас Аракчи.

Соединенные Штаты в ответных комментариях пока сдержанны. Госдеп ссылается на советника по национальной безопасности Джейка Салливана, который пояснил, что переговоры находятся в «неопределенной точке».

«Мы видим готовность всех сторон, включая иранцев, серьезно поговорить об ограничениях и пути возвращения к СВПД. Но все еще неясно, приведет ли это к соглашению в Вене», — заявил Салливан.

Соглашение может быть принято участниками переговорного процесса к 21 мая — именно тогда истекает срок действия договора между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), в котором оговаривается мониторинг некоторых видов ядерной деятельности Ирана.

Израиль против

Фоном для этих событий стала поездка главы израильской спецслужбы «Моссад» в Соединенные Штаты. 

Представитель Государственного департамента Нед Прайс на брифинге для журналистов отказался сообщать какие-либо подробности, но подтвердил контакты Вашингтона и Тель-Авива..

«Я не могу подтверждать подобные встречи или что-либо сообщить [по этому поводу]. Могу сказать, что Соединенные Штаты и Израиль находятся в тесном контакте», — пояснил Прайс.

Эти переговоры прошли после встречи советника по национальной безопасности США Джейка Салливана с израильским коллегой Меиром Бен-Шаббатом, которая состоялась 27 апреля. Тогда стороны договорились о создании межправительственной рабочей группы, которая будет уделять особое внимание угрозе, связанной с иранскими ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

В последнее время израильтяне активизировали политические ресурсы: они уже не скрывают своих попыток оказать давление на Вашингтон и добиться не просто отказа от снятия антииранских санкций, но их усиления.

Центры влияния на Ближнем Востоке

Если верить заявлениям Аббаса Аракчи, американским властям сейчас больше интересен диалог с Тегераном, нежели приоритеты Израиля. Белый дом изменил вектор своей ближневосточной политики, на котором сильнейшими лидерами являются Иран и Саудовская Аравия.

Эр-Рияд возглавляет коалицию стран Персидского залива, Тегеран доминирует в остальной части Ближнего Востока. Пользуясь тем, что на ее территории находится Мекка, Саудовская Аравия лидирует в суннитском мире, Иран — в шиитском. 

Соединенные Штаты также видят себя одним из ключевых игроков региона, где располагают обширным рядом военных баз. Сейчас их присутствие сохраняется в Бахрейне, Израиле, Ираке, Катаре, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Омане, Саудовской Аравии, Турции.

Роль Израиля на Ближнем Востоке

В силу своей удаленности от региона Штаты, несмотря на высокую военную активность, не могут достаточно эффективно бороться с противниками, поэтому Вашингтону важно иметь союзников на этой территории. Одной из основных таких сил является Израиль.

В какой-то степени он и существует на политической карте Ближнего Востока преимущественно благодаря поддержке США, без которой его давно бы раздавили соседние арабские страны. Конфликты между арабами и израильтянами продолжаются с момента основания израильского государства в середине XX века. На протяжении десятков лет основными оппонентами Тель-Авива выступали  Саудовская Аравия, Сирия, Ливан, Ирак, Египет, Йемен, выступившие против раздела Палестины.

Вашингтон прост: что станет с Ближним Востоком без США
Федеральное агентство новостей  / 

Именно поддержка Вашингтона помогла израильтянам отстоять право на существование — и ряд их соседей поменяли риторику. 

К настоящему моменту часть бывших противников Израиля и вовсе заключила мирные соглашения с Тель-Авивом. Теперь государство официально признают шесть арабских стран: Бахрейн, Египет, Иордания, Марокко, ОАЭ и Судан. Следствием нормализации отношений в регионе стал «Авраамский договор», заключенный 15 сентября 2020 года властями Израиля и Эмиратов и поддержанный крупными игроками ближневосточной арены.

Очевидно, имеющееся положение дел в регионе сейчас более чем устраивает израильское руководство. Поэтому возможную оттепель в отношениях Вашингтона и Тегерана, фактически главного «врага» Тель-Авива в регионе, оно воспринимает как попытку нарушить сложившийся баланс сил.

У Израиля есть собственное видение того, как дальше должны складываться события в регионе. Возможные сценарии еще в марте текущего года представила в своем отчете группа израильских исследователей из аналитического центра «Института Ближнего Востока», который базируется в Вашингтоне. Ключевое место в них предсказуемо отводится США, за покровительство которых Тель-Авив ведет такую ожесточенную борьбу. 

Первый сценарий

Активное участие США в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Этот вариант предполагает приверженность администрации Соединенных Штатов к решению проблем Ближнего Востока при помощи активной дипломатии, сосредоточенной на ограничении китайского присутствия в стране.

Конечно, версия выглядит сомнительной в силу того, что Вашингтон в своей реальной внешней политике руководствуется преимущественно собственными интересами. Но ее упоминают авторы доклада «Института Ближнего Востока», поэтому этот прогноз нельзя проигнорировать.

Вашингтон прост: что станет с Ближним Востоком без США
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

При первом сценарии Соединенные Штаты могут сосредоточиться на борьбе с экспансией своих конкурентов и возобновлении сотрудничества с Турцией, отношения с которой серьезно ухудшились после контактов Анкары с Москвой. В этом случае Вашингтон может потребовать от турецких властей разорвать имеющиеся договоренности с РФ, остановить поток российского газа, а также использовать другие альтернативы для противостояния возможной российской экспансии на ближневосточном направлении.

В обмен на отказ от партнерства с Россией Соединенные Штаты могут начать предоставлять помощь Турции в завоевании статуса энергетического центра в Средиземноморском регионе.

Этот сценарий выглядит вероятным на фоне имперских амбиций турецкого руководства. В последние годы президент страны Реджеп Тайип Эрдоган активизировал попытки политической экспансии в регионе и не скрывает попыток возродить Османскую империю. Вашингтон может воспользоваться слабостью турецких властей, у которых нет ресурсов для того, чтобы справиться с влиянием традиционных лидеров.

Чтобы разыграть «турецкую карту», Вашингтон, по мнению аналитиков, прибегнет к своему влиянию и подтолкнет Израиль, Ливан, Кипр, Грецию и Египет к началу строительства сети газопроводов, которые пройдут через Турцию, а оттуда в Европу.

При этом может быть решен «кипрский конфликт». Остров сейчас фактически поделен на две части между греко-киприотами и турко-киприотами — последних поддерживает Анкара. Вашингтон может подтолкнуть стороны к подписанию мирного соглашения. Это позволит Турции расширить свою экономическую зону.

Вашингтон прост: что станет с Ближним Востоком без США
kremlin.ru  / пресс-служба президента РФ

Кроме того, в сценарии рассматриваются рычаги давления Штатов на власти Саудовской Аравии. Эксперты не исключают борьбу за престол между наследниками короля Салмана бин Абдель Азиза, которому в этом году исполняется 86 лет.

В перспективе после смерти монарха соперничество развернется между наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом и его братом Халидом бин Салманом Аль Саудом, который сейчас является министром обороны. 

При этом, кто бы ни занял высокий пост, Вашингтон может надавить на нового короля и вынудить его прекратить свое участие в войне в Йемене, где Эр-Рияд возглавляет коалицию арабских государств, с которой сражаются хуситы.

Кроме того, до 2030 года не исключена смерть иранского аятоллы Али Хаменеи — также в силу преклонного возраста. В этом году ему исполнилось 82 года. Потеря такого лидера может сильно повлиять на курс Тегерана.

Второй сценарий

Активное участие США в нестабильном Ближнем Востоке

Этот прогноз учитывает сложности с восстановлением экономики после глобальной пандемии, которая приведет к снижению доходов от продажи нефти, приостановке грандиозных экономических проектов Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, а также эрозии взаимодействия между ОАЭ, Саудовской Аравией и Бахрейном.

Вашингтон прост: что станет с Ближним Востоком без США
Федеральное агентство новостей  / 

Соединенные Штаты сократят собственный военный контингент, а Россия и Китай усилят свое присутствие в регионе. На Ближнем Востоке будут построены российские военные базы.

Экономические проблемы спровоцируют всеобщие беспорядки в наиболее бедных странах, таких как Ирак, Ливан и т. п. Это усилит влияние Ирана и может привести к репрессиям.

Нехватка воды и продовольствия в Египте приведет к кризису, последствия которого распространятся на соседние страны и усилят влияние радикального исламизма, что приведет к увеличению террористических группировок, которые отправятся в Йемен, Сирию, Ирак и другие страны, в которых сохраняются очаги напряженности.

Вашингтон прост: что станет с Ближним Востоком без США
Федеральное агентство новостей  / 

Ливан погрузится в гражданскую войну, подпитываемую внешним вмешательством. Это приведет к усилению влияния Ирана в регионе. Ослабление Саудовской Аравии может привести к улучшению положения йеменских хуситов, которые усилят атаки по инфраструктуре стран Персидского залива, чем нанесут существенный урон экономке Эр-Рияда и Абу-Даби, чье благосостояние целиком зависит от продаж нефти.

При таком сценарии могут усилиться позиции Израиля, который улучшит свои отношения с арабским миром. Этому будет способствовать Вашингтон.

Соперничество с Россией и Китаем приведет Соединенные Штаты к краху традиционных союзов, дестабилизации региона. В конечном итоге это нанесен урон политическому весу Вашингтону на Ближнем Востоке.

Третий сценарий

Вашингтон уходит при стабильном Ближнем Востоке

Уход Соединенных Штатов из региона предполагает вывод американских войск с территории Ирака и Сирии, но сохранение некоторого количества войск в Персидском заливе.

Этим воспользуется Иран, который укрепит влияние в странах своего присутствия. Тегеран заключит с Москвой «газовое соглашение», к которому будут подключены Катар и Туркменистан. Договор спровоцирует рост напряженности между Россией и Турцией, и усилит связи Анкары с Вашингтоном.

Развитие ядерной программы Ирана приведет к созданию первой иранской ядерной бомбы в 2028 году при предположительной помощи Северной Кореи, которую обеспечит Китай.

В коалицию арабских стран может вступить Египет. Это укрепит антииранскую коалицию, которая будет спонсировать оппозицию в исламской республике. Кроме того, Вашингтон подтолкнет Турцию к захвату вод реки Арас, что приведет к нехватке воды в восточных провинциях Ирана.

Вашингтон снимет санкции с Дамаска. Сирию примут в Лигу арабских государств (ЛАГ). При этом сценарии будет наблюдаться усиление влияния России и Китая с одновременным снижением роли Соединенных Штатов.

Четвертый сценарий

Вашингтон уходит при нестабильном Ближнем Востоке

При этом прогнозе Соединенные Штаты также выводят свои войска из региона, а Иран усиливает свое влияние, чему будет способствовать волна протестов в беднейших странах. Митинги начнутся по причине экономического кризиса, вызванного пандемией.

Вашингтон прост: что станет с Ближним Востоком без США
Федеральное агентство новостей  / Аббас Джума

Израиль воспользуется неразберихой в Палестине и попытается осуществить военное вмешательство для подрыва военного потенциала противника и продолжит атаковать иранскую ядерную программу.

В свою очередь Иран подтолкнет Ливан к эскалации конфликта, в результате чего начнется «трехдневная война» между израильтянами и группировкой «Хезболла». Она нанесет существенный ущерб инфраструктуре Ливана из-за ракетных ударов Тель-Авива. Иран будет вынужден усилить военный потенциал «Хезболлы» для удержания ситуации под контролем.

Тем временем экономический кризис подстегнет волну протестов в беднейших странах региона. В Иордании на улицы могут выйти протестующие (как это уже было в 2012 году после повышения цен на топливо), в стране произойдет переворот, который сметет короля Абдаллу бин Хусейна. Кроме того, он может столкнуться с противодействием со стороны исламистских сил.

Эти процессы приведут к витку напряженности с Израилем и отмене мирного соглашения, заключенного в 1994 году, что заставит Тель-Авив построить стену для защиты своих восточных границ.

Воспользовавшись общей неразберихой, израильтяне могут осуществить военное вторжение в сектор Газа и распустить палестинскую администрацию. Но эти выгоды станут краткосрочными. Они приведут к многочисленным кризисам и в конечном итоге нанесут удар по самому Израилю в силу политического вакуума, который возникнет после ухода Соединенных Штатов из региона.

В сухом остатке

Описанные в докладе вашингтонского «Института Ближнего Востока» прогнозы выглядят достаточно неожиданными, если не сказать больше — ангажированными. Вывод, который может получиться после знакомства со всеми четырьмя сценариями: только США способны помочь Тель-Авиву в регионе и только американцы могут превратить Ближний Восток в уголок стабильности.

Вашингтон прост: что станет с Ближним Востоком без США
Федеральное агентство новостей  / 

На самом деле, если бы Вашингтон (который присутствует на Ближнем Востоке не один десяток лет) был способен стабилизировать ситуацию или имел желание сделать это, регион уже давно бы превратился в оплот спокойствия и процветания.

Из всех упомянутых событий наиболее вероятными кажутся смерти короля Саудовской Аравии и иранского аятоллы в силу их преклонного возраста, а также возможные революционные процессы в ряде ближневосточных государств. Уже сейчас мы можем наблюдать, насколько дестабилизирована обстановка странах, погрязших в кризисе — к примеру, в Ливане и Ираке. Для них протестные выступления уже превратились в норму.

Исследователи уделили большое внимание России, хотя Москва до сих пор не показывала заинтересованности в ближневосточной экспансии, и Китаю. Последний действительно проявляет большую заинтересованность и теперь пытается закрепиться в регионе. Стратегическая инициатива «Один пояс — один путь», с которой глава китайского МИД прибыл на Ближний Восток, говорит о намерениях Пекина занять прочное место в регионе.

Еще одним ключевым событием, имеющие глобальное значение в том числе и для ближневосточной повестки, стал вывод контингента США из Афганистана. Впрочем, судя по заявлениям Белого дома о планах продолжать поддержку Кабула даже после оставления региона, говорить о готовности американцев покинуть регион пока не приходится.

Что в реальности произойдет на Ближнем Востоке до 2030 года — покажет время. Пока Соединенные Штаты еще только приступили к выводу своих войск из Афганистана, а Вашингтон начал диалог с Тегераном, результатом которого может стать отмена санкций. Однако очевидно, что расстановка сил действительно может существенно измениться, причем самым неожиданным образом — и желание Тель-Авива обеспечить себе максимально теплое местечко в новом мире вполне объяснимо.

сша израиль ближний восток
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