«Сделали как щенков»: Боярский оценил игру «Зенита» с «Локомотивом»

Санкт-Петербург, 2 мая. «Зенит» в матче с «Локомотивом» доказал, что является лучшей командой страны, заявил Народный артист России Михаил Боярский.

Актер поздравил с победой любимый футбольный клуб и поделился своими впечатлениями от поединка. «Зениту», по его словам, противостояла не самая плохая команда РПЛ.

«Поздравляю «Зенит» с победой! Закономерный результат. Бесспорная победа лучшей команды страны. Доказали это. «Локомотив», не самую плохую команду, сделали как щенков, забили где надо», — подчеркнул Боярский в беседе с изданием «Спорт-Экспресс».

Победа над «Локомотивом» со счетом 6:1 принесла «Зениту» досрочное чемпионство. Петербургские игроки гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.