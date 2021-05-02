Жириновский предложил узаконить титул верховного правителя России

Москва, 2 мая. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать должность президента России. Об этом он заявил в эфире URA.RU.

Слово «президент» является заимствованием из английского языка. По его словам, на Западе смеются, что русским не придумать собственного слова, чтобы назвать руководящую должность

По мнению Жириновского, идеальный вариант формы правления — монархия. Однако это уже устарело, а значит, и титул царя не подходит. Было бы правильнее назвать главу государства в России верховным правителем.

Политик предложил вернуть дореволюционную терминологию в сферу административного деления страны. Жириновский предложил называть регионы России наместничествами, которые будут делиться на волости и уезды.

Ранее Жириновский заявил, что власти России должны закрыть КПРФ и внести партию в список антигосударственных объединений.