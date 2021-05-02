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Французский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении яичницы

Общество
Французский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении яичницы
pixabay.com

Париж, 2 мая. Австралийско-французский шеф-повар Ману Фейлдел рассказал о главной ошибке, которую допускают непрофессионалы при приготовлении яичницы.

По словам эксперта, основным промахом в этом вопросе является слишком высокая температура.

«Если сковорода сильно нагрета, то яйца пригорят и вместо того, чтобы быть воздушными и легкими, будут иметь резиновую текстуру», — цитирует французского шеф-повара Daily Star.

Кулинар посоветовал в готовое блюдо добавить приправ. По его словам, для этого прекрасно подойдут оливковое масло, перец и морская соль.

Ранее известные шеф-повара поделились кулинарными хитростями приготовления яичницы. Сделать ее вкус более насыщенным позволит капля оливкового масла прямого отжима и морская соль. Растительное масло добавит в блюдо травяные нотки, а соль сделает его хрустящим.

Диетолог Светлана Титова рассказала о пяти опасных для здоровья блюд. Одним из них стала яичница с беконом, которая, по словам эксперта, может спровоцировать рак поджелудочной железы.

Кроме того, специалист отметил, что бутерброд не стоит запивать кофе, так как кофеин мешает усвоению витаминов группы В, которые содержатся в хлебе. Лучше насладиться напитком через час после приема пищи, но важно помнить об опасности питья кофе на голодный желудок.

Гречку и молоко также не стоит совмещать в одном приеме пищи, так как это может вызывать тошноту, диарею и метеоризм. Вздутие и чувство усталости может появиться после употребления хлеба с говяжьей котлетой.

еда кулинария яичница
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