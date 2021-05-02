Приставы начали останавливать должников на дорогах Кубани

Краснодар, 2 мая. Должников стали отлавливать на дорогах, ведущих к курортам Краснодарского края.

Неплательщиков отслеживают в мобильном комплексе «Дорожный пристав» по госномеру автомобиля. При этом остановка производится за любой вид задолженности: от алиментов и до неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

«Каждый выявленный неплательщик может заплатить всю сумму на месте и продолжить путь на море с чистой совестью. В противном случае машина должника будет арестована», — рассказала руководитель пресс-службы УФССП Елена Лысечко «Комсомольской правде».

Рейды проходят на трассе М4 «Дон» и на въездах в Краснодар. Посты находятся также в районе Абинска, Горячего Ключа, Геленджика, Новороссийска и Сочи.

Ранее были названы звездные должники, попавшие во внимание судебных приставов. Как среди западных, так и среди российских звезд есть должники, периодически попадающие в различные черные списки. Это не говорит о бедности селебрити или даже о нежелании платить. Не всегда публичные люди способны упорядочить свои дела, чтобы не пропускать задолженность. А иногда, действительно, суммы превышают их доходы, и приходится влезать в кредитные обязательства. ФАН привел список самых известных неплательщиков.