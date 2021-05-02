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Жителям центра России пообещали ливни с грозами

Общество
Жителям центра России пообещали ливни с грозами
Невские Новости

Москва, 2 мая. Российские синоптики пообещали жителям ЦФО усиление ветра до 20 м/с одновременно с обильными дождями и грозами.

Согласно информации пресс-службы региональных ГУ МЧС, 3 мая в ряде районов Тверской области ожидаются сильные осадки. Ветер будет дуть с востока и юго-востока, а его порывы достигнут 18 м/с. Облачная с прояснениями погода установится в Брянской области. Ночью обещают кратковременный дождь, днем местами гроза. Ветер юго-западный, скорость 9–14 м/с. Во время грозы порывы усилятся до 15–20 м/с.

Курские метеорологи пророчат в регионе дожди, грозы и местами град. Ветер будет дуть со скоростью 9–14 м/с, днем при грозах местами возможны порывы до 15–20 м/с. Также неблагоприятный прогноз ожидается в Курской, Тамбовской, Костромской, Ярославской, Смоленской и Ивановской областях. Жителей Подмосковья 3 мая ждет местами обильный дождь. Кое-где пройдут грозы. Ветер усилится до 17 м/с.

О скором похолодании предупредили и жителей Северной столицы. Петербургские синоптики прогнозируют ливни и сильный ветер.

Московские городские службы из-за ухудшения погоды переведены в режим повышенной готовности. RT сообщает, что количество осадков составит примерно 40% от месячной нормы.

погода россия ветер дождь цфо
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