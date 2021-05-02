«ЭпиВакКорона» способна вырабатывать антитела к трем штаммам коронавируса

Москва, 2 мая. Российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» способствует выработке антител, нейтрализующих три штамма вируса: классический, британский и южноафриканский.

Исследования показывают, что повода для сомнений в эффективности препарата нет. Об этом заявили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, где была разработана эта вакцина, ТАСС.

«В рамках экспериментальной проверки эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» в отношении референсного штамма нового коронавируса, а также британского и южноафриканского вариантов было установлено, что антитела, индуцируемые вакциной, обладают нейтрализующей активностью в отношении всех указанных штаммов. Таким образом, утверждение о невыработке нейтрализующих антител не соответствует действительности», — заявили в «Векторе».

Вакцина «ЭпиВакКорона» стала второй вакциной от коронавируса, которую зарегистрировали в России. Ее одобрили 14 октября 2020 года, а через месяц препарат получил разрешение на проведение пострегистрационных исследований, в частности на пожилых людях.

Ранее была раскрыта необходимая частота прививок вакциной «ЭпиВакКорона». Проходить процедуру вакцинации от COVID-19 с использованием данного препарата можно каждый год, по аналогии с прививкой от гриппа.

Свидетельствуют об этом результаты наблюдения за добровольцами, которые первыми прошли вакцинацию препаратом. Авторы исследования установили, что антитела активны еще в течение девять-десять месяцев после инъекции. «ЭпиВакКорона» признана экспертами безопасной для ревакцинации.