Депутат ГД Лебедев прокомментировал досрочное чемпионство «Зенитом»

Москва, 2 мая. Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал досрочное завоевание «Зенитом» третьего подряд титула чемпиона Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ).

По словам парламентария, секрет успеха футбольного клуба заключается в финансировании. «Спорт делают деньги», а с таким финансированием, как у «Зенита», чемпионом станет любой клуб РПЛ, считает Лебедев

«Дайте «Локомотиву» финансирование «Барселоны», и больше не будете иметь ни одной команды, претендующей на золото. Когда клуб имеет возможность покупать игроков за 30-40-50 млн, не задумываясь о фейр-плее… У «Тамбова» денег нет, где он? У «Зенита» деньги есть, и он чемпион. А отсюда уже идёт и команда, и тренер», — цитирует Лебедев «Чемпионат».

«Зенит» за два тура до окончания РПЛ завоевал чемпионский титул в матче 28-го тура, разгромив подопечных Сергея Семака из столичного «Локомотива». Встреча на «Газпром Арене», которую обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, завершилась со счетом 6:1.

Три мяча влетело в ворота Маринато Гильерме до перерыва. Дублем отметился Сердар Азмун, еще один гол забил Артем Дзюба. Во втором тайме подопечные Семака продолжили доминировать над соперником. Азмун оформил хет-трик, а Дзюба сделал дубль. Почин партнеров по команде поддержал Малком. Голом престижа в составе «Локомотива» отметился Франсуа Камано.