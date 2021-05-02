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Дочь покойной Юлии Началовой проводит праздники с мачехой и сводной сестрой

Шоу-бизнес
Дочь покойной Юлии Началовой проводит праздники с мачехой и сводной сестрой
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 2 мая. Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина провела праздник Пасхи вместе с семьей своего отца, футболиста Евгения Алдонина. Его жена показала фото девочки с сестрой.

После смерти исполнительницы Началовой ее несовершеннолетняя дочь стала жить с бабушкой и дедушкой. Однако она является частым гостем в доме своего отца и его новой семьи. Жена футболиста Ольга Алдонина, судя по всему, девочку любит и принимает как свою. Она опубликовала в Stories Instagram видео и фото, где 14-летняя дочь Началовой нежно целует свою маленькую сводную сестру.

В СМИ часто появляется информация о теплых отношениях жены Алдонина со своей падчерицей. В трудные для девочки минуты именно мачеха поддержала ребенка и забрала на все лето к ним на дачу. На кадрах видно, что Вера Алдонина уже давно является частью семьи, так как все домочадцы относятся к ней тепло.

Подписчики Ольги Алдониной оценили кадры и под последними публикациями мачехи Веры написали, что девочка сильно подросла, и в свои 14 лет выглядит достаточно зрелой и красивой девушкой.

Сейчас родные дочери Началовой озабочены вопросом ее наследства. Мать оставила девочке большую квартиру в Москве, которую требует продать последний возлюбленный певицы. Он намерен таким образом вернуть деньги, которые одалживал Началовой перед ее смертью.

звезды алдонин началова
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