Бедрос Киркоров объяснил, как скрывал свое участие в «Маске» от сына

Москва, 2 мая. Советский певец Бедрос Киркоров стал приглашенным участником первого полуфинала «Маски». В шоу «Звезды сошлись» артист рассказал, как ему удалось скрыть участие в проекте от сына.

Эстрадный артист снялся в программе «Звезды сошлись» вместе с остальными участниками самого рейтингового проекта НТВ. Сын артиста Филипп Киркоров смог присоединиться к остальным лишь по видеосвязи, поскольку готовится к приему гостей в честь своего дня рождения.

Член жюри проекта отметил, что если бы заранее знал об участии своего отца, то начал бы его отговаривать, поскольку через месяц Киркорову-старшему исполнится 89 лет.

«Зная его любовь к жизни, то, как он любит ездить везде, путешествовать, если бы я сказал: «Нет, папа, нельзя...» Я бы ему обрезал крылья», — твердо заверил Киркоров.

Король отечественной поп-сцены отметил, что на примере его отца можно еще раз подчеркнуть, что проект «Маска» интересен любой аудитории от мала до велика.

Советский эстрадный певец рассказал также, что для незаметных репетиций и подготовки к шоу ему приходилось идти на обман. Киркоров-старший перед выходом из дома оставлял везде включенным свет и телевизор, чтобы домочадцы думали, что он сидит в комнате.

Второй сезон музыкального телешоу «Маска» подходит к концу. Однако в преддверии финала ведущий проекта Вячеслав Макаров намекнул на возможный выход третьего сезона.