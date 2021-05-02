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Названа дата выхода третьего сезона шоу «Маска»

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Шоу-бизнес
Названа дата выхода третьего сезона шоу «Маска»
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 2 мая. Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн в эфире программы «Звезды сошлись» с Лерой Кудрявцевой раскрыл дату выхода третьего сезона шоу «Маска».

Финал второго сезона нашумевшего проекта вышел в эфир 2 мая. До конца «Маски» дошли Заяц, Змея, Лама и Крокодил. Зрители и жюри уже сделали свои ставки, отгадывая, кто скрывается в костюмах перечисленных персонажей.

Глава НТВ в беседе с ведущей программы Лерой Кудрявцевой ответил на вопрос, как он оценивает рейтинги новых выпусков «Маски». По словам Вайнштейна, конкурсу удалось побить предыдущий рекорд, просмотры второго сезона показали ошеломительные результаты. Поэтому очевидно, что руководство телеканала решило продолжить снимать «Маску» для зрителей.

Третий сезон шоу выйдет в эфир 13 февраля 2022 года. НТВ также покажет специальный новогодний выпуск «Маски» 31 декабря, до и после полуночи. Состав участников уже есть, заявил продюсер и добавил, что исполнители из прошлых сезонов снова могут попытать удачу.

Ранее ведущий «Маски» Вячеслав Макаров в своем Instagram намекнул подписчикам на возможность выхода третьего сезона и подогрел интерес к финалу, назвав его грандиозным.

нтв шоу маска
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