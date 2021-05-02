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Сергей Лазарев позавидовал тиктокеру Дане Милохину из-за Maybach

Шоу-бизнес
Сергей Лазарев позавидовал тиктокеру Дане Милохину из-за Maybach
vk.com  /  Сергей Лазарев

Москва, 2 мая. Музыкант Сергей Лазарев признался, что у него нет столько денег, чтобы купить новый Maybach, как у TikTok-блогера Дани Милохина.

Известный певец Лазарев в YouTube-шоу «Надо обсудить» с Лаурой Джугелией рассказал, что не может позволить часто менять автомобили. Он заявил, что на машине, которая у него имеется, он ездит уже восемь лет. Исполнитель признался, что даже немного завидует по-хорошему юным блогерам, которые научились много зарабатывать.

Лазарев объяснил, что огромные суммы заработанных им денег уходят на организацию собственных концертов и шоу. Одно выступление Лазарева обходится в миллион долларов. Искать спонсоров певец не намерен, так как ему не нравится оставаться в долгу. Кроме того, исполнителю необходимо обеспечивать свою семью.

«Данечка Милохин — молодец, у него Maybach, а Сережа все никак не накопит. Я не из тех, кто на последние деньги купит Maybach, но будет в дырявых носках», — объяснил свою позицию Лазарев.

Исполнитель уважительно относится к юным музыкантам, признавая то, что они трудолюбивы и талантливы. Так же он благосклонно относится к их рекламным кампаниям. Его самого нередко обвиняли в том, что пытался пиариться на отношениях с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Та, в свою очередь, заявила, что с певцом их связывали настоящие чувства.

лазарев maybach блогер Милохин
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