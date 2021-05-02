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Пост россиянки о «кусающей руку помощи» Украине вызвал бурную реакцию в Сети

Общество
Пост россиянки о «кусающей руку помощи» Украине вызвал бурную реакцию в Сети
politrussia.com

Москва, 2 мая. Откровенный пост россиянки о том, стоит ли протягивать «руку помощи» Украине, спровоцировал бурные обсуждения среди читателей.

Российские интернет-пользователи активно комментируют пост с иллюстрацией, на которой девушка в одежде под цвет флага РФ протягивает руку другой, в цветах украинского знамени. Автор публикации в «Яндекс.Дзен», имеющая родственников в Незалежной, cочла этот снимок интересным и выразила опасения, как бы изображенная ситуация не стала реальностью. Однако тут же добавила, что украинцы и так получают денежные переводы из России.

Автор канала «Жизненные ситуации» напомнила, что на территории РФ работают взрослые украинцы, содержащие на родине своих детей на российские рубли. Однако это не мешает уроженцам Незалежной «клясть Россию, на чем свет стоит». Женщина задалась вопросом, почему свободолюбивые жители Украины, страны «с вечно протянутой рукой», едут в нашу страну на заработки.

В заключение делается вывод, что «если Россия не протянет руку помощи украинцам, то вскоре они протянут что-то другое».

«Меня лично такая перспектива (кормить тех, кто твою руку кусает) что-то мало прельщает. А вас?» — поинтересовалась россиянка.

Другие пользователи поспешили поделиться своим мнением на этот счет. Пост на момент публикации статьи набрал почти 800 комментариев.

«Хватит всех кормить, тем более Украину», — написала Анна Князева.

«Мне думается, на кой они нам нужны. Мы не братья, и флаг им в руки с трезубцем, пусть идут с богом. Вернуть наши територии и забыть», — считает Сергей Иванов.

"Совсем не прельщает! СЛИШКОМ много ГАДОСТЕЙ от них! Куда себя загнали за тридцать лет, а дальше сами, сами, сами. В конце концов не плюй в колодец, говорят и у нас, и на Украине", — отметила пользователь «Оле П».

«Автор! Браво! Все верно!» — пишет Игорь Вольский.

Россияне также напомнили Украине о миллиардных долгах, с которыми страна не рассчитается в ближайшие 100 лет. Европа засадила Киев в долговую яму и разрушила самые надежные экономические связи с РФ, рассуждает один из комментаторов.

Добавим, корреспондент Федерального агентства новостей побывал в Киеве на акции в честь 1 Мая. Украинцы отметили праздник акцией под зданием Верховной рады. Жители пожаловались на низкую оплату труда, долги по зарплате и выступили против законодательных реформ.

украина россия помощь
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