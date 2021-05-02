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Элизабет Херли в леопардовом купальнике похвасталась шикарным телом

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Элизабет Херли в леопардовом купальнике похвасталась шикарным телом
instagram.com  /  @elizabethhurley1

Лос-Анджелес, 2 мая. Голливудская актриса и дизайнер Элизабет Херли опубликовала смелый снимок в леопардовом бикини. Фотография в откровенном купальнике появилась на странице звезды в Instagram.

Фотосессию на побережье звезда провела ради демонстрации новой коллекции купальников ее собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. На снимке звезда запечатлена в прыжке на фоне волн. Благодаря напряженному телу в моменте можно рассмотреть все достоинства ее поджарой фигуры. Счастливая актриса раскинула руки рядом с небольшой зеленой чащей пальм. Стоимость костюма, в котором звезда сериала «Сплетница» позирует, составляет 196 долларов (14 700 рублей).

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит 55-летняя Херли. Многие отметили, что хотят стареть как голливудская актриса и также активно радоваться жизни.

«Хочу стареть как Элизабет»;

«Ощущение, будто фотография сделана 20 лет назад. Потрясающая»;

«Херли, вы великолепны. В 55 выглядеть так... а тело шикарное, не подобрать слова», — отметили фолловеры под публикацией.

Больше десяти лет модель встречалась с популярным актером Хью Грантом. Их отношения были разорваны после того, как мужчина изменил возлюбленной с девушкой легкого поведения. По словам звезды фильма «Дневник Бриджит Джонс», переспать с проституткой он решил, потому что был в плохом настроении после просмотра одного из своих фильмов.

instagram купальник Херли
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