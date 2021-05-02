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Иосиф Пригожин рассказал, как Валерия и Киркоров обсуждали его после съемок

Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин рассказал, как Валерия и Киркоров обсуждали его после съемок
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 2 мая. Певица Валерия и поп-король Филипп Киркоров обсуждали артиста в маске Ананаса прямо в присутствии Иосифа Пригожина, который все это время и был тайным участником проекта.

Участники и члены жюри самого загадочного шоу на НТВ «Маска» стали гостями программы Леры Кудрявцевой «Звезды сошлись». В рамках передачи они рассказали смешные истории и поделились трудностями со съемок.

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как подслушивал разговоры супруги с судьей проекта Филиппом Киркоровым насчет выступления Ананаса. Он со смехом поделился, что услышал про себя «все, что нужно было». При этом он дал понять, что слышать о своем персонаже со стороны было забавно.

Валерия рассказала, что отгадывать, какой артист скрывает под маской было интересно. По ее словам, она часто созванивалась с членами жюри после съемок и гадала, кто и под каким костюмом прячется.

«Особенно Ананас! Я Филиппу говорю: «Я этого мужика не знаю», — вспомнила эстрадная певица. Сам костюм показался Валерии страшным.

Кудрявцева удивилась, почему Валерия не смогла узнать собственного мужа. Однако звезда заверила, что не подозревала его совсем, так как он в тот момент только переболел коронавирусом в тяжелой форме.

«Ну как? Его только три дня как сняли с кислорода. Он еле-еле ходил по дому», — взволновано призналась Валерия.

Сам Пригожин отметил, что репетировать ему было почти невозможно, так как супруга следила, как ему казалось, за каждым его шагом. После снятия костюма, Валерия чувствовала обиду на своего мужа и неделю не могла прийти в себя. Продюсер пошутил, что после участия в «Маске» на улице поклонники стали дарить ему ананасы.

Последний выпуск второго сезона «Маски» выйдет на экраны 2 мая. Ведущий проекта Вячеслав Макаров уже вселил надежду фанатам, что они смогут увидеть новые номера программы в третьем сезоне.

Валерия пригожин маска
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