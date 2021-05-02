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Дочь Андрея Миронова показала сына, который растет копией известного деда

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Дочь Андрея Миронова показала сына, который растет копией известного деда
instagram.com  /  @mariya_mironova_actress

Москва, 2 мая. Популярная актриса Мария Миронова поздравила своих фолловеров с Пасхой и опубликовала фотографию, на которой запечатлена с полуторагодовалым сыном Федором.

Долгое время актриса скрывала внешность своего младшего сына от посторонних, однако в честь праздника решила сделать исключение. Миронова решила, что Федор достаточно подрос, чтобы познакомиться с пользователями соцсети. Под трогательным снимком артистка обратилась к своим фанатам, чтобы поздравить их с праздником.

«С наступающим светлым праздником Пасхи! Радости и любви, дорогие», — опубликовала запись звезда 1 мая.

Поклонники пришли в восторг от внешности юного наследника артистки. Многие отметили, что светлоглазый мальчик похож на своего деда — главного красавца советского кинематографа, актера Андрея Миронова.

«Маленький Федя растет копией своего деда. Будет таким же красивым и талантливым!»;

«С Пасхой вас, Мария. Малыш у вас — просто загляденье. В нем сразу видна порода Мироновых»;

«Какие же сильные у Мироновых гены. Копия деда!» — прокомментировали пост фолловеры звезды фильма «Статский советник».

Год для Марии Мироновой начался не лучшим образом — в феврале она потеряла свою мать, актрису Екатерину Градову. На 40 дней звезда вместе с младшим сыном улетела в Дубай, чтобы восстановить душевное равновесие и пережить сложный период.

пасха миронов миронова
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