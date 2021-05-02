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Глеб Жемчугов привел на «Дом-2» шестилетнего сына

Шоу-бизнес
Глеб Жемчугов привел на «Дом-2» шестилетнего сына
instagram.com  /  @gleb_zhemchugov

Москва, 2 мая. «Ветеран» реалити-шоу «Дом-2» Глеб Жемчугов привел на съемки проекта своего шестилетнего сына, чтобы познакомить с новой возлюбленной.

После возобновления реалити-шоу на канале «Ю» осталось не так много «старичков». Продюсеры решили набрать новых участников, из-за чего жизнь «ветеранов» особенно привлекает внимание фанатов. Глеб Жемчугов один из них. Почти сразу на обновленном проекте он нашел свою любовь. Новая девушка шоумена моложе на 14 лет, однако это не мешает паре строить отношения.

Побывавший в браке участник «стройки» заявил, что уверен в новой избраннице, после чего привел на съемочную площадку своего 6-летнего сына от предыдущих отношений, чтобы познакомить с Анастасией. В Instagram-блоге звезда показал, как ребенок гуляет по Поляне.

«Спросил у сына: «Как тебе Настя?». Он ответил: «Пап, она красотка». А потом вообще сказал, что хочет, чтоб я счастливый был. Спасибо, жизнь, и за сына, и за Настю», — подписал Жемчугов свежую публикацию.

Авторы возобновленного шоу заявили, что после трехмесячного перерыва реалити вернулось с новыми высокими рейтингами. До этого его закрыли на канале ТНТ из-за потери популярности и зрителя.

отношения дом 2 жемчугов
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