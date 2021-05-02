Джанабаева с «синяками» под глазами показала, как кормит дочь грудью

Москва, 2 мая. Бывшая вокалистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева рассказала о сложностях материнства и покормила ребенка на видео, которое опубликовала в Instagram.

Певица и ее муж, исполнитель Валерий Меладзе, недавно в третий раз стали родителями, у пары родилась дочка. 42-летняя Джанабаева в честь майских праздников опубликовала шуточный ролик, на котором предстала без макияжа.

На видео она держит на руках младенца, а рядом с ней стоит супруг. Оба артиста выглядят крайне потрепанными. Предположительно, такую иллюзию создают специально подрисованные «синяки» под глазами. На записи родители шутят над своим состоянием, а затем Джанабаева начинает кормить девочку грудью.

«Ничего, что ночи бессонные, зато дни веселые!!!» — подписала семейное видео исполнительница.

В видео звезды обратились к своим фолловерам и пожелали им отлично отдохнуть за длительные майские каникулы и не терять позитивного настроения в любой жизненной ситуации. Несмотря на внешний вид и усталость кумиров, пользователи уверены — на видео запечатлены по-настоящему счастливые родители.

Долгое время родители скрывали от общественности имя новорожденной дочери. Однако семейную тайну раскрыл дядя малышки, композитор и продюсер Константин Меладзе. По словам артиста, девочку решили назвать Агатой.