Анна Седокова рассказала о конфликте с Русланом Белым

Москва, 2 мая. Комик Руслан Белый славится своим скверным характером среди коллег и приятелей по шоу-бизнесу. Нелестно о нем отозвалась и певица Анна Седокова и заодно вспомнила о ссоре.

Анна Седокова поучаствовала в YouTube-шоу «Контакты», где рассказала о конфликте с комиком и звездой Stand Up Русланом Белым. Звезде задавали вопросы, ответы на которые должны были дать люди, контакты которых записаны в ее телефоне. Когда выбор пал на Белого, певица отказалась ему звонить.

Артистка рассказала о конфликте, который возник между ними из-за пробки при выезде с парковки концертного зала Stand Up. По словам Седоковой, Белый подрезал ее и показал свое недовольство, что выглядело очень неинтеллигентно. После близкого знакомства артист однако оставил приятное впечатление. Но певица не забыла историю с машиной, поэтому при случае смогла отомстить комику.

«А потом он мне прислал смс. В нем было: «Поддержи мое новое видео». Сообщение — простая рассылка, в котором нет имени, просто: «Эй, друг». Я не поддержала. Он сейчас об этом узнает и подумает: «Вот стерва!» А не надо было меня перекрывать. Я злопамятная», — со смехом вспомнила о конфликте Седокова.

Она уверена, что если бы в рамках шоу согласилась ему позвонить, то тот не взял бы трубку из вредности. Сейчас Седокова замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Певица старается поддерживать себя в форме для молодого спортсмена, однако последняя диета чуть было не довела ее до обморока.