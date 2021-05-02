Барецкий заявил, что агрессия Ксении Милас вызвана ее «активным лесбиянством»

В интервью ФАН собеседник сообщил, что активные лесбиянки — чрезвычайно агрессивные женщины, которые избивают друг друга за право обладания своими «пассивными» подругами. Столь смелое суждение принадлежит автору книги «Брат-3» и режиссеру одноименного фильма Стасу Барецкому.

Полиция Москвы возбудила уголовное дело после конфликта, в котором предположительно участвовала Ксения Милас, ведущая телешоу «Ревизорро» и бывшая звезда реалити-шоу «Пацанки». Оба проекта принадлежат каналу «Пятница», генеральный директор которого, Николай Картозия, уже отстранил Милас от работы. Ссора, в которой «отличилась» Милас, произошла на квартире ее близкой подруги-диджея — Яны Бородиной. В это время там проходил «ЛГБТ-девишник».

«Я был на нескольких лесбийских вечеринках, — заявил Барецкий. — И ушел с них, как бы это помягче сказать, с раненой психикой. Одна из барышень на этих ЛГБТ-сборищах стала приставать ко мне, но я тогда отказал, потому что участвовать во всех этих гомосексуальных темах, даже с женщинами, я не хочу. Но об этом прознала та самая ведущая «Ревизорро», с которой у нас был когда-то роман, и ей это очень сильно не понравилось. Так что Милас, по всей видимости, нашла ту девчонку и решила ее наказать за то, что попробовала увести меня, хотя я и отказался от сексуальной связи».

По словам шоумена, он узнал о произошедшей поножовщине одним из первых.

фото из личного архива Стаса Барецкого /

«Мне, разумеется, сразу позвонили, — сказал писатель. — Потом было долгое общение с Ксенией — она угрожала мне расправой за связь с порезанной ею девушкой, а я трясся как банный лист. Очень опасная девчонка! Ревнует меня ко всем, даже к лесбиянкам».

Собеседник ФАН признается: ему лестно осознавать факт того, что произошедшая между дамами поножовщина произошла из-за его скромной персоны.

«Наверно, все дело в моей убийственной обаятельности, — предположил Барецкий. — Но, если честно, пошли они к черту, эти лесбиянки: сегодня они просто порезали друг друга, а завтра зарежут, и придется их родственникам у меня гробы покупать для похорон».

Шоумен считает, что лесбиянками не становятся, а рождаются: уж слишком они, по его мнению, «двинутые».