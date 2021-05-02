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Сын Алены Водонаевой довел фанатов до слез обращением к отцу

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Сын Алены Водонаевой довел фанатов до слез обращением к отцу
instagram.com  /  @alenavodonaeva

Москва, 2 мая. Телеведущая и бывшая участница телестройки «Дом-2» Алена Водонаева опубликовала семейное видео, под которым поздравила всех своих подписчиков с Пасхой.

Блогер посоветовала своим поклонникам последовать ее примеру и провести этот светлый праздник в компании близких людей. В честь Пасхи артистка выложила архивное видео, на котором ее сын Богдан обращается к отцу. Для ролика мальчик наклеил себе усы-щетку и заговорил серьезным голосом, стараясь быть похожим на взрослого.

«Поздравляю всех со светлым праздником Пасхи. Я сегодня пишу для вас новый новостной выпуск на YouTube. Есть что обсудить. А вы проведите этот день с близкими и любимыми. Всем моим близким сообщаю, что на вечер планов пока нет. Видео из прошлогодних архивов", — подписала пост Водонаева.

В видео сын звезды говорит, что и ему, и его маме следует сбрить растительность на лице, которая отросла за время пандемии коронавируса. Поклонники с восторгом оценили юмористический талант ребенка. Некоторых фанатов мальчик даже довел до слез.

«Будущий юморист растет, до чего смышленый. Посмеялась до слез»;

«И трогательно, и весело, даже слезки наворачиваются»;

«С праздником Пасхи, здоровья и упорства вашему Богданчику», — написали пользователи в соцсети.

Многие российские артисты поздравили своих поклонников с важным православным праздником. Среди прочих отметилась и беременная супруга фигуриста Ильи Авербуха, актриса Лиза Арзамасова. Кинозвезда пожелала поклонникам семейного благополучия и любви.

пасха водонаева телеведущая
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