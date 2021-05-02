Филипп Киркоров фотосессией в храме вызвал гнев у россиян

, 2 мая. Певец Филипп Киркоров устроил фотосессию в храме и вызвал гнев у подписчиков. Фанаты осудили исполнителя за показную святость после выхода провокационного клипа с Maruv.

Народный артист РФ поздравил поклонников с Пасхой и поделился снимками из церкви Троицы Живоначальной. Кадры отличаются от привычных фотографий поп-короля целомудрием и спокойствием.

Именно это и возмутило пользователей. Они посчитали поступок Киркорова лицемерным, так как буквально на днях вышел его провокационный клип с Maruv на песню KOMILFO. В композиции не обошлось и без ненормативной лексики. Своим негодованием фолловеры Киркорова поделились в комментариях под записью.

«Слава богу, хоть оделся как надо, хоть понимает, что это церковь, а не сцена!»; «Как же это все лицемерно с вашей стороны»; «Как я и говорила, в Страстную пятницу премьера этой дичи с Maruv, сегодня — фоточка со свечкой. Тьфу», — возмутились подписчики.

Киркоров отпраздновал 54-летие 30 апреля, когда вышел его новый клип. Звезды не скупились на поздравления, однако певец остался без главного пожелания — от бывшей жены Аллы Пугачевой. Артистка вот уже второй год подряд игнорирует день рождения исполнителя.