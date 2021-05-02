Эстонцы спросили у экстрасенсов и астрологов, когда откроют границы с Россией

Таллинн, 2 мая. Пандемия коронавируса и введенные ограничения заставили эстонцев обратиться к звездам и медиумам за предсказаниями.

Таллин, 2 мая. С 11 марта в Эстонии снова были введены строгие ограничения на передвижения по общественным местам. Эстонцы засиделись на месте и им хочется поскорее возобновить поездки в Россию, пишет Baltnews.

Российский президент Владимир Путин пообещал, что миллионы туристов вскоре снова могут попасть в Россию, но когда конкретно это произойдет, не сказал.

Но такой ответ не устроил эстонских граждан и они вместо того, чтобы обращаться к местной власти, которая редко отвечает на поставленные вопросы, обратились за помощью к эстонским ясновидящим и астрологам. Журналисты издания Limon.ee пытались выяснить, когда же наконец откроют российско-эстонская граница.

Астролог Ольга Потемкина, взглянув на натальную карту, заявила, что это в лучшем случае произойдет в мае 2022 года.

По мнению экстрасенса Илоны Калдре, это произойдет к концу 2021.

«Открытие границ вероятно с нового года. Я вижу снег, значит зимой», — заявила медиум.

Таролог Елена Варик разложила колоду и разглядела в раскладе начало сентября нынешнего года.

А вот гадалка Диана Ленорман подошла к вопросу глубже. По ее мнению, преимущество по въезду в Россию будет у государств, которые будут использовать вакцину «Спутник V».

«Анализ расклада позволяет сказать, что Россия откроется для тех стран, которые акцептируют вакцину «Спутник» и начнут ее производство на своей территории. Эстония останется в аутсайдерах до конца года, как показывает второй расклад, и лишь весной дело сдвигается с мертвой точки, на что ясно указывает карта Ключ, символизирующая выход из лабиринта и открытие дверей», — объяснила Ленорман.

Локдаун при этом постепенно заканчивается. С 26 апреля практически перестали действовать ограничения на посещение спортивных занятий, занятий в кружках и пленэры и обучающие курсы на свежем воздухе в группах до десяти человек.

С 3 мая в стране открываются все магазины, террасы кафе, музеи и выставки, обучение в школах для начальных классов.

Общие ограничения ЕС продолжают действовать, при этом с 26 апреля въезд в Эстонию без ограничений разрешен для туристов з Финляндии, Ирландии, Мальты и Португалии.

Ранее сообщалось, как эстонцы собирали подписи за выход страны из Евросоюза.